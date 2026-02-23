Il PD di Procida protagonista nel nuovo assetto metropolitano

Si apre una nuova stagione per il Partito Democratico di Napoli con la proclamazione di Francesco Dinacci a Segretario Provinciale e l’elezione di Assunta Tartaglione alla Presidenza dell’Assemblea Metropolitana. A entrambi il nostro Circolo rivolge un augurio di buon lavoro, fiduciosi in una guida autorevole e inclusiva.

Un ringraziamento sentito va al segretario uscente, Giuseppe Annunziata, per la costante presenza e il supporto garantito alla nostra realtà territoriale durante il suo mandato.

Il nostro Circolo raggiunge un importante riconoscimento da parte dei principali vertici regionali del PD grazie anche a un percorso condiviso frutto di un lavoro di squadra finalizzato a un maggiore legame e soprattutto a un’interlocuzione più forte e diretta con la Regione Campania per la nostra isola. Per la prima volta la nostra comunità esprime un membro nella Direzione Provinciale con l’elezione di Paola Pergameno mentre in Assemblea Provinciale arriva la nomina di Antonio Carannante. Entrambi rappresentano la sintesi di una scelta condivisa dal Circolo, che vede così premiata una compattezza derivante da una necessaria dialettica interna.

In Assemblea Provinciale siederà poi anche Rossella Lauro, la cui nomina era stata annunciata nei giorni scorsi.

Il Partito Democratico locale è già proiettato sulle sfide imminenti con due obiettivi chiari: il sostegno ai Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, per i quali saremo attivi sul territorio, e la costruzione di una proposta solida per le elezioni comunali di maggio con una campagna di ascolto dell’isola.