lunedì, Febbraio 23, 2026
type here...
IN EVIDENZAProcida

Il PD di Procida protagonista nel nuovo assetto metropolitano

Al via campagna di ascolto e mobilitazione per Referendum e Comunali

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Si apre una nuova stagione per il Partito Democratico di Napoli con la proclamazione di Francesco Dinacci a Segretario Provinciale e l’elezione di Assunta Tartaglione alla Presidenza dell’Assemblea Metropolitana. A entrambi il nostro Circolo rivolge un augurio di buon lavoro, fiduciosi in una guida autorevole e inclusiva.

Un ringraziamento sentito va al segretario uscente, Giuseppe Annunziata, per la costante presenza e il supporto garantito alla nostra realtà territoriale durante il suo mandato.

Il nostro Circolo raggiunge un importante riconoscimento da parte dei principali vertici regionali del PD grazie anche a un percorso condiviso frutto di un lavoro di squadra finalizzato a un maggiore legame e soprattutto a un’interlocuzione più forte e diretta con la Regione Campania per la nostra isola. Per la prima volta la nostra comunità esprime un membro nella Direzione Provinciale con l’elezione di Paola Pergameno mentre in Assemblea Provinciale arriva la nomina di Antonio Carannante. Entrambi rappresentano la sintesi di una scelta condivisa dal Circolo, che vede così premiata una compattezza derivante da una necessaria dialettica interna.

In Assemblea Provinciale siederà poi anche Rossella Lauro, la cui nomina era stata annunciata nei giorni scorsi.

Il Partito Democratico locale è già proiettato sulle sfide imminenti con due obiettivi chiari: il sostegno ai Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, per i quali saremo attivi sul territorio, e la costruzione di una proposta solida per le elezioni comunali di maggio con una campagna di ascolto dell’isola.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos