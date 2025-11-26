Il PD c’è, ma non comanda. Fiola, Manfredi e un partito eterodiretto

Il Partito Democratico sull’isola d’Ischia esce da questa tornata elettorale con un risultato che racconta una doppia verità e una contraddizione che non può più essere rimossa sotto il tappeto. Da un lato c’è un partito che regge, che in alcuni comuni torna centrale, soprattutto a Ischia e Barano, e che dimostra di avere ancora una base elettorale viva.

Dall’altro c’è una forza politica che continua a muoversi inchiodata a dinamiche eterodirette, dove il peso delle filiere esterne e delle geometrie metropolitane finisce per contare più del lavoro politico locale, più del radicamento, più della costruzione quotidiana del consenso.

Il caso di Bruna Fiola è emblematico in questo senso. La sua performance elettorale sull’isola non racconta un’insediamento territoriale, ma l’efficacia di una rete di relazioni che nulla ha a che fare con Ischia. Il consenso raccolto non nasce da un percorso politico costruito sull’isola, ma si innesta in una dinamica di potere che affonda le sue radici altrove: nel peso del padre Ciro Fiola, nell’area di influenza del gruppo Manfredi, nelle connessioni che passano anche per l’orbita della Camera di Commercio.

Una filiera esterna che ha funzionato come moltiplicatore di voti, a prescindere dalla presenza reale sul territorio. Non è un mistero, del resto, che la sua attività politica sull’isola sia stata nel tempo sporadica, discontinua, marginale rispetto alle dinamiche amministrative e sociali locali. Eppure il voto è arrivato comunque. Non per merito di un lavoro sul campo, ma per effetto di meccanismi che hanno poco a che vedere con il territorio e molto con gli equilibri di partito.

Qui sta anche la contraddizione politica più evidente. Fiola viene premiata nonostante una collocazione più volte distante dalla linea deluchiana, proprio mentre sull’isola una parte significativa del tessuto politico e amministrativo ha negli anni trovato nella filiera De Luca un punto di riferimento (nonostante i disastri). Una distanza che non è stata colmata con la presenza o il dialogo, ma aggirata con il peso delle alleanze e delle relazioni esterne. Il risultato è l’immagine di una candidatura che avanza senza volto territoriale, sostenuta da equilibri che non nascono sull’isola ma sull’isola si scaricano. Una figura “teletrasportata”, più nome che radicamento, più operazione che rappresentanza.

Dentro questa cornice si colloca l’accoppiata Manfredi–Fiola, che sull’isola non è percepita come due percorsi politici autonomi, ma come una vera e propria operazione coordinata. Più che una competizione elettorale, un incastro di poteri metropolitani che ha utilizzato il territorio isolano come bacino di raccolta. Da un lato Manfredi, forte di un sistema politico ormai rodato e connesso con i piani regionali e napoletani; dall’altro Fiola, inserita in una rete di relazioni che gioca su più livelli istituzionali ed economici. Un’operazione che ha funzionato nei numeri, ma che conferma una volta di più come Ischia continui a essere trattata più come periferia elettorale che come centro di elaborazione politica autonoma. Politicamente legittimo, ma politicamente rivelatore.

Diverso e più complesso il discorso su Zanfa. Il suo exploit elettorale va letto non come un semplice successo personale, ma come il prodotto di una riorganizzazione profonda degli equilibri interni al Partito Democratico isolano.

Le nuove linee di forza emerse sul territorio, con l’area riconducibile ai Laezza, Montagna, Di Vaia, hanno scardinato rapporti consolidati, spostato consensi, rimesso in discussione leadership che sembravano ormai acquisite. È il segno evidente di un riassetto interno, che ha ridimensionato anche il peso politico che Gianluca Trani aveva costruito negli anni nel PD isolano e che si riflette pure nel confronto esterno, soprattutto lungo il cosiddetto binario “Fortini” e nel rapporto con Enzo Ferrandino.

Ma questo riassetto non è neutro nemmeno per il fronte Manfredi–Fiola. Di fatto, rappresenta anche un indebolimento territoriale per Dionigi Gaudioso, che oggi resta l’unico riferimento locale riconoscibile di quell’area sull’isola, ma che proprio per questo dovrà muoversi con grande prudenza. I numeri gli riconoscono un ruolo centrale, ma non giustificano letture autocelebrative.

Non tutto il risultato ottenuto su Ischia è ascrivibile alla sua azione diretta. Una parte significativa di quel consenso nasce da spostamenti interni al partito, da nuove geometrie locali, da equilibri che non dipendono solo dalla sua capacità di mobilitazione. Gaudioso resta un perno, ma il terreno si è fatto più scivoloso e meno controllabile di quanto possa apparire a una lettura superficiale.

In definitiva, il Partito Democratico isolano si muove oggi su un crinale delicato. Da un lato ha numeri, presenze, nuovi protagonisti e una base che resiste. Dall’altro continua a subire l’influenza di filiere esterne che decidono candidature, posizionamenti e strategie.

È un partito che vince a metà. Che raccoglie, ma non sempre gestisce. Che ha consenso, ma non piena sovranità su di esso. E se non scioglierà questo nodo, rischia di rimanere sospeso tra rappresentanza locale e dipendenza esterna, tra autonomia invocata e controllo esercitato da lontano. Sull’isola, dove la politica è sempre stata anche comunità e prossimità, questa ambiguità non potrà reggere ancora a lungo.