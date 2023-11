Il Parma vince 4-2 a Lecce, emiliani agli ottavi

LECCE (ITALPRESS) – Il Parma batte il Lecce al Via del Mare per 4-2 e stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. Alla prima occasione, dopo 9 minuti, gli emiliani passano in vantaggio. Gallo si fa rubare palla da Hainaut che serve dalla destra a rimorchio Sohm, il quale mette dentro con il piatto destro per l’1-0. Al 20′, l’arbitro Minelli si infortuna e viene sostituito dal quarto uomo Feliciani. Gli uomini di Pecchia raddoppiano al 29′. Piccoli libera di testa un corner calciato dalla destra, ma il primo ad arrivare sulla palla è Bonny che con un gran piatto destro al volo infila Brancolini. E’ il 2-0 con cui le due squadre vanno al riposo. I giallorossi accorciano le distanze al 9′ della ripresa quando Strefezza riceve palla in area e serve al centro Piccoli, che segna in tap-in dopo che Corvi aveva respinto un suo primo tentativo. I padroni di casa vanno all’assalto e al 31′ trovano il 2-2 con una perla di Strefezza, che riceve dal neo entrato Banda e pennella un bel destro a giro sul secondo palo che batte Corvi. La gara sembra in indirizzata verso i supplementari, ma in pieno recupero gli ospiti trovano il 3-2 grazie a una sgasata in area di Man che mette in mezzo trovando una deviazione di Pongracic che trafigge il suo stesso portiere. Sarà poi lo stesso Man a siglare, pochi minuti dopo, il rigore del definitivo 4-2.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).