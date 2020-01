Il Parlamento Europeo dà il via libera all’accordo per la Brexit

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo, riunito a Bruxelles, ha approvato a l’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. La proposta di Guy Verhofstadt, favorevole ad approvare l’accordo, ha avuto il via libera con 621 voti favorevoli, 49 contrari e 13 astenuti.

Commozione in Aula dopo il voto. Gli eurodeputati si sono tenuti mano nella mano e hanno cantato la canzone tradizionale scozzese “Auld Lang Syne”, nota in Italia come il “Valzer delle candele”.

“Siamo tutti rattristati profondamente dal pensare di essere arrivati a questo punto e che un membro e partner di lunga data dell’Ue abbia deciso di lasciare la famiglia dell’unione, ma abbiamo pienamente rispetto la decisione del Regno Unito, che lascia l’Ue ma rimane nell’Europa”, ha detto il presidente dell’Europarlamento David Sassoli.

(ITALPRESS).