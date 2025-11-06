Il Parcheggio della Siena tra sentenze e futuro: il conto alla rovescia è cominciato

La vicenda del parcheggio della Siena è tutto fuorché una questione di paesaggio, vigneti o romantiche vedute sotto il Castello Aragonese. È una questione di sviluppo, di infrastrutture, di visione economica e sociale. È, in sintesi, una delle poche partite che potrebbero determinare il futuro di Ischia Ponte. Il resto delle chiacchiere – quelle sulla bellezza violata, sulle vigne poetiche e sulle ombre evocative – è fuffa da bar, polvere che il vento spazza via con la prima brezza di tramontana.

Chi oggi invoca la vigna e i filari d’uva all’ombra del Castello, appellandosi a un’idea bucolica e immobile di Ischia, appartiene a quella stessa sinistra che a Roma si riempie la bocca di libertà e progresso e che ci ha insegnato che chi la pensa diversamente da lei non ha “diritto di tribuna”.

Fatta questa premessa, conviene mettere un punto fermo. La sentenza del Consiglio di Stato sul parcheggio della Siena – pubblicata ieri – non è solo la fine di un contenzioso lungo e tortuoso, ma introduce un principio giuridico che rischia di produrre effetti ben più devastanti del destino del cantiere stesso. Un principio che, se applicato con rigore, potrebbe far tremare decine di altre vicende edilizie nell’isola. Ma di questo parleremo in un altro articolo, con la dovuta calma e precisione.

Per ora, la domanda è semplice e diretta: dopo la sentenza di Palazzo Spada, cosa succede?

Il cantiere, è bene ricordarlo, resta sotto sequestro penale per volontà della magistratura penale. Una misura confermata dal Tribunale del Riesame e poi anche dalla Corte di Cassazione. Ma sul piano amministrativo, con la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato, è scattato il conto alla rovescia: novanta giorni di tempo per la Turistica Villamare Spa, la società di Santaroni, per ottemperare all’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Ischia il 7 marzo 2023. Da qui in poi si aprono diversi scenari.

Il primo scenario: Santaroni non demolisce. Trascorsi i novanta giorni, se i vigili accertano l’inottemperanza, l’immobile passa ope legis nella disponibilità del Comune, che può procedere con l’immissione in possesso e la trascrizione immobiliare, come previsto dall’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia. In pratica, la proprietà del bene diventa comunale.

Un passaggio che, a voler essere precisi, prevede come “esito normale” la demolizione, come stabilito dalla sentenza n. 140/2018. Tuttavia, esiste anche un’eccezione. Il Consiglio comunale potrebbe infatti richiamarsi al comma 5 dello stesso articolo 31 del D.P.R. 380/2001, applicando la cosiddetta “demolizione conservativa”, cioè la possibilità di non procedere all’abbattimento e completare invece l’opera nell’interesse pubblico. Va ricordato, comunque, che si tratta solo di scenari ipotetici, possibili sviluppi di una vicenda che resta tutta da scrivere.

Il secondo scenario: la società decide di demolire. Anche qui, le opzioni sono due. O si procede a una demolizione mirata, utile a sanare l’abuso formale e chiudere la pratica, o si sceglie la demolizione totale, quella che potremmo definire la linea del “niente per me, niente per nessuno”. Una mossa che cancellerebbe tutto, ma senza risolvere nulla, lasciando un vuoto fisico e simbolico all’ingresso di Ischia Ponte.

Qualunque sarà la scelta, il risultato non cambia. Nel derby “Comune vs Santaroni”, non ci sono vincitori. Perde il Comune, che non avrà comunque un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e il rilancio della zona. Perde l’imprenditore, che vede sfumare un maxi investimento decennale. Ma, soprattutto, perde Ischia Ponte, che resta ancora una volta impantanata nell’incapacità di capire cosa deve diventare.

I prossimi novanta giorni non serviranno solo a capire il destino del parcheggio della Siena. Saranno la cartina di tornasole per misurare quanto quest’isola sia ancora in grado di costruire qualcosa, non solo in cemento, ma nel senso civico e politico della parola. Perché qui, tra carte bollate e proclami ambientalisti, la verità è che a perdere siamo sempre noi. Tutti.