Il parcheggio con l’ingorgo | #4WD

Sabato sera, per un’apericena improvvisata con prole al seguito presso il sempre ottimo “Cappuccino Bistrò” di Gianni Scotti e famiglia, sono andato a posteggiare l’auto nel parcheggio di Via Alfredo De Luca (ex Jolly, per intenderci), entrando dall’unico ingresso disponibile su Via delle Terme, subito dopo il “monumento al quartiere” di piricelliana memoria. Con mia somma sorpresa, mi sono imbattuto in un cartello (che di certo proporremo in foto nella nostra edizione online) con tanto di stemma del Comune mal riprodotto e timbro sbiadito del Comando Polizia Locale, recante il seguente avviso: “NEL CASO DI STALLI DI SOSTA OCCUPATI USCIRE DAL PARCHEGGIO”.

Cercherò di spiegarmi meglio: la segnaletica luminosa del parcheggio annunciava il classico LIBERO in termini di disponibilità di posti (la scritta verde cambia in un OCCUPATO rosso quando stalli liberi non ce ne sono), salvo poi entrare all’interno del parcheggio ed essere costretti a mettersi in fila per aspettare, gradualmente, di poter sostituire la propria ad altre autovetture in uscita, senza un meglio definibile tempo di attesa.

La contraddizione dell’avviso è palese: come si può pretendere di evitare l’ingorgo interno lasciando che gli automobilisti, in assenza di un segnale efficiente e funzionante, siano costretti obtorto collo ad entrare nel parcheggio per poi destreggiarsi tra le altre auto in fila e tentare di uscirne senza aver potuto sostare e, soprattutto, senza creare un caos indicibile prima all’interno e poi all’esterno di tale area? Io stesso ho dovuto -gioco forza- incolonnarmi, con ulteriori auto che provenivano dall’ingresso e che, naturalmente, non si preoccupavano certo di entrare prima a piedi nel parcheggio per capire se ci fosse posto e poi, eventualmente, rinunciare alla sosta andandosene via da San Ciro… Ho assistito, in tale occasione, al diverbio di una coppia di turisti del nord, con la moglie che voleva attendere che si liberasse un posto per parcheggiare e il marito che preferiva andarsene, arrabbiato e imprecante contro l’assurda disorganizzazione di una località turistica come Ischia.

La verità è piuttosto semplice: nella firma congiunta di quel cartello vi è l’ennesima, palese testimonianza di quanto l’approssimazione dei “combinati disposti” tra Amministrazione Comunale e Comando Vigili continui a produrre danni inenarrabili per la nostra comunità, anche e soprattutto in termini d’immagine, prim’ancora che di gestione del territorio. Un’incapacità diffusa, quella di questi signori, che si riverbera anche nelle scelte più elementari, come la manutenzione ordinaria di un’area di sosta automatizzata il cui impianto non risale certo a vent’anni fa, ma appartiene alla loro storia recente e che dovrebbe servire uno dei punti nevralgici del traffico veicolare locale.

E sempre in materia di gestione del territorio, pensate che forse, nel frattempo, si stia studiando o, addirittura, adottando qualche provvedimento per la sosta selvaggia dei motorini nel lato basso di Via Antonio De Luca? Macché! Anzi, più si avvicina l’estate più aumentano le presenze a due ruote lungo il muro di Palazzo Scalfati e anche oltre, per buona pace di chi ancora sostiene che lì i paletti non si possono mettere perché restringerebbero troppo la carreggiata: come se poi i motorini parcheggiati non facessero peggio… Tanto già so che, alla fine, sarò costretto a presentare qualche altro esposto alla Procura della Repubblica, pur sapendo che finora, pur mettendoci la faccia come sempre, non è ancora emerso il famoso “giudice a Berlino” in quel del Centro Direzionale pronto a prendere le parti di noi, cittadini di serie B affamati di un briciolo di ordine pubblico, sicurezza e civiltà e andare oltre una semplice richiesta di archiviazione.

Non so Voi, ma io non credo di resistere a tanto ancora a lungo.