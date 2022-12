Il Papa dona un auto alla Parrocchia di Casamicciola

Il Santo Padre Francesco, tramite l’Elemosiniere Apostolico, Card. Konrad Krajewski oggi in visita a Casamicciola, ha donato alla nostra Parrocchia una Fiat Qubo per consegnare spese alle famiglie in difficoltà, accompagnare persone per visite mediche e venire incontro alle esigenze della Parrocchia in questo momento difficile” lo annuncia Don Gino Ballirano dalla pagina facebook ufficiale della Parrocchia