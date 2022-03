Il palazzo delle denunce a Lacco Ameno. E’ tutti contro tutti, si litiga per il piazzale del 1700

Ida Trofa | L’emergenza autentica della guerra è ben diversa, è ovvio, eppure mentre il mondo intero guarda con timore al terzo conflitto mondiale, la piccola Lacco Ameno vive l’ennesima tensione. A metà tra la roba e la politica, tra la prevaricazione, gli abusi e l’umana prepotenza. Una mezza emergenza manipolata con fini politici che minaccia amici e nemici senza soluzioni di sorta. Non siamo in Russia né tanto meno in Ucraina. È un salto in avanti che sconvolge la routine civile e politica nella periferia dell’impero del Fungo e che miete vittime anche tra chi si credeva solo di essere stato sfiorato dal conflitto.

In questo caso è il conflitto sul palazzo storico, cioè il palazzo che fu sede della Soprintendenza, di Garibaldi e degli abusi, assurto agli orrori della cronaca per una contesa aspra e cruenta andata ben oltre le denunce, ben oltre le vie legali fino al pronto soccorso di un ospedale con richiesta d’accesso in codice rosso. Sono anni di battaglie sfiancanti e pericolose. In questa guerra, più grande persino di chi pensa di combatterla, sono finiti politici attempati e neofiti insieme ad alti vertici e funzionari del municipio lacchese. E parafrasando il principe Antonio De Curtis nella patria del Barone Giacomo Pascale: “non finisce qui!” Non a caso si parla di complessi edili nobiliari ed ora persino di foresterie e piazzali titolati.

Il Palazzo della Soprintendenza e la guerra: la via Cristoforo Colombo e il piazzale Nesbit

Siamo in via Cristoforo Colombo, tra il piazzale della nobil donna Nesbitt e il cespite che ospitò tra gli altri, la Soprintendenza delle arti di Napoli e prima ancora, forse non a caso, l’eroe dei due mondi e delle infinite guerre, Giuseppe Garibaldi. Per questo si può dire che la guerra è stata combattuta nel perimetro delle mura domestiche prima che negli uffici dell’Autorità giudiziaria e nei tribunali. Solo uno dei tanti campi di battaglia.

La tensione resta, così, alta tensione su quella che oramai è divenuta la striscia di Gaza degli affari tecnici. Una lotta senza esclusione di colpi tra denunce incrociate e denunce “sparire”, tutto per mettere le mani sul palazzo della cultura. E che cultura! Tutto per averla vinta sul nemico inviso. In questo conflitto di altri tempi, con l’ultimo atto di una serie infinita di scontri a suon di esposti e cause legali, ci sono finiti, ve lo abbiamo detto, anche gli alti vertici del municipio. Una questione privata finita per trasformarsi in un chiaro esempio di mala politica e prevaricazione che sta minando al serenità del paese.

Sulla guerra del Fungo aleggiano nubi politiche (mala politica). L’incenso antico del potere e di chi investito di un pubblico ruolo si è persuaso in meno di 48 mesi di poterlo usare a suo uso e consumo, convinto di essere chiamato a salvare la faccia e gli abusi della famiglia. Il puzzo acre della roba di verghiana memoria si estende ben oltre il centro cittadino. Roba contesa fra il mecenate nato in America e cresciuto all’ombra di Montevico a pane, cinema e umane imprese e le piccolezze del provincialismo locale di chi, non vede oltre lo scoglio e l’ortodossia comunale, e vuole imporre il suo marchio su case, immobili e tettoie, strade storiche ed ora persino foresterie e piazzali.

E’ tutti contro tutti.

Così tutti denunciano il comune per omissioni

Abusi e veleni: nel mirino gli uffici comunali. Denunce incrociate per omissioni e mancati interventi. E’ tutti contro tutti a Lacco Ameno. L’imprenditrice denuncia il comune per omissioni e favori politici alla famiglia del vicino costruttore abusivo con legami in maggioranza di governo e dopo 40 anni ottiene l’abbattimento delle superfetazioni che hanno deturpato lo storico edifico.

Il vicino costruttore abusivo con il parente in Consiglio comunale denuncia, a sua volta, lo stesso ente per omissioni e mancati controlli sul beni pertinenti il palazzo: sarebbero demaniali e non privati, arbitrariamente lasciati sottratti al pubblico godimento. I ciucci si appiccicano ed i barili ci vano di mezzo. Oltre all’UTC e al Comando Vigili oggetto di denunce anche la ditta edile che sta eseguendo i lavori.

Obiettivo piazzale Nesbitt.

L’ abusivo “politico” denuncia l’ente per omissioni e mancata tutela del pubblico patrimonio

L’ultimo pretesto per innescare il conflitto è il piazzale Nesbitt, davanti al portone di ingresso dell’antico stabile nobiliare, per secoli ritenuto privato, di Aloisia e Nathaniel Nesbitt e poi degli eredi.

Un piazzale con annessi spazi sottostanti finito nel mirino della famiglia di un giovane politico assurto alle cronache per aver preteso la creazione di una posizione ad hoc in consiglio comunale

L’obiettivo mal celato sarebbe quello di non abbattere gli abusi di famiglia tenendo ostaggio gli uffici non con le buone e la politica di maggioranza, ma con le denunce per omissioni in atti di ufficio. Infatti, avverso gli uffici comunali (che pure l’altra parte accusa di favorire tale famiglia politica) è partita la denuncia per aver consentito l’uso privato del Piazzale suddetto alla famiglia della stessa Nesbitt dal 1700 o giù di lì, fino ai giorni nostri. Un uso consentito senza che la stessa, però, stando al denunciante, ne avesse titolo atteso che lo stesso estensore dell’esposto ritiene il piazzale, comprese le foresterie sottostanti, di proprietà pubblica. La denuncia è partita all’indirizzo della Procura a causa degli uffici lacchesi ora si attende la delega di indagine. Si ipotizzano, con un articolato esposto inviato alla procura, omissioni e mancata tutela del pubblico patrimonio.

Gli esponenti hanno rilevato e stigmatizzato attraverso i propri legali che il Comune non solo non ha intrapreso alcuna iniziativa per impossessarsi del bene ma nemmeno si è attivato per verificare che lo stesso non fosse negato alla comunità. Questa ultima è una attività che rientra tra i compiti istituzionali del comune. Denunce incrociate tra privati, insomma, che nel mezzo hanno finito per mettere i pubblici uffici e gli ufficiali che li gestiscono.

Denunciata anche la ditta che sta eseguendo i lavori al Palazzo

Nel turbinio di esposti anche la ditta edile che sta eseguendo interventi per il potenziamento eco-sismico è stata denunciata alle forze dell’ordine chiedendo un immediato intervento per la verifica dei requisiti in ordine alla ditta, agli operai e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Le forze dell’ordine stanno verificando irregolarità sul cantiere e sul personale impiegato.

Abbattete l’abuso della famiglia politica

In prima battuta, val bene ricordare, Regione Campania, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali e Comune di Lacco Ameno hanno dovuto giustificarsi innanzi alla Corte dei Conti per l’ipotesi di danno erariale derivante dalla inerzia nell’imporre ai due privati (quelli che ora denunciano) di demolire una serie di abusi edilizi realizzati nello storico Palazzo di via C.Colombo. Un edificio, come vi abbiamo detto, di fine ‘700 nel quale fu ospite anche Giuseppe Garibaldi in convalescenza dopo le ferite che aveva riportato in Aspromonte e nel quale, ironia della sorte, tempo addietro c’erano anche alcuni uffici della Soprintendenza.

Innanzi ai giudici l’imprenditrice italo–americana proprietaria di gran parte dell’immobile, dove gestisce una casa vacanze ha avuto ragione dopo una battaglia giudiziaria che si è protratta per circa trent’anni e come continua a denunciare la stessa imprenditrice, a fronte dell’immobilismo delle istituzioni deputate a reprimere gli abusi edilizi realizzati da due condomini proprietari (con parenti in politica) di parti più piccole del palazzo. Alterne vicende che, a quanto pare, non sono affatto concluse anzi, si animano su più fronti.

I magistrati, con la nomina di un commissario ad acta, si sono mossi per dare esecuzione ad una precedente sentenza del TAR, risalente al 2019 ed hanno trasmesso gli atti ai loro colleghi della Procura contabile fino alla condanna di chi ha realizzato l’abuso (il privato con forti relazioni con un politico di spicco del governo Pascale) e chi non ha evitato che l’abuso s compisse, ovvero il comune, gli uffici tecnici e quelli della polizia locale in contrasto con quanto espressamente statuito dalla sentenza numero 1976 del 2019.

L’imprenditrice ha rilevato e stigmatizzato attraverso i suoi legali che il Comune non solo non ha intrapreso alcuna iniziativa per riscuotere la sanzione pecuniaria (20.000 euro, ndr) ma nemmeno si è attivato per dare riscontro alla richiesta di accertamento di ulteriori opere abusive, le quali erano state puntualmente indicate con diffida. Quest’ultima è un’attività che rientra tra i compiti istituzionali del comune. Ne più e ne meno di come sta facendo in queste settimane il soggetto accusato e condannato per abusi. Non è la prima volta che accade, purtroppo, e sono vicende come queste ci fanno capire la deriva in cui è precipitata la nostra comunità e le piccolezze di cui sono avvinti i nostri municipi. La civiltà, forse, non ha mai abitato qui.