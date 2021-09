Il Paese: nemico, alleato |#4WD

A nove mesi dal voto, tra la compagine rafforzata di un sindaco in carica e i suoi presunti avversari “appena nati”, chi è il più forte?

Apparentemente questo sembra il quesito più semplice da porsi, alla luce del fatto che pensare, oggi, di compiere l’impresa di costruire una o più squadre all’altezza di tagliare le gambe a chi gestirà il potere da qui a nuove elezioni in primavera è roba da arditi d’altri tempi.

Ma provando a rifletterci bene, se la mancanza di un’alternativa concreta e dichiarata ha rappresentato uno dei principali punti di forza di chi governa indisturbato insieme ai suoi e ritiene -forse a giusta ragione- di aver già vinto a mani basse, venendo fuori l’alternativa di cui sopra la giusta domanda iniziale sarebbe: chi è più forte? Chi (a meno di miracoli) andrà alle elezioni con l’asso in mano o… il Paese?

Proprio così: in questo momento, a mio modestissimo giudizio, è proprio il Paese a potersi incarnare, secondo i casi, nel migliore alleato di Enzo Ferrandino e compagni, ovvero nel loro peggior nemico. E questo dipende esclusivamente dal livello di maturità che la nostra gente, in tutto o in parte, dimostrerà di aver acquisito.

Sia chiaro: non intendo dire che chi rivotasse gli uscenti sarebbe un immaturo a differenza di chi decidesse di non sostenerli; ma sono certo che solo chi realmente crede nella necessità di un progetto politico diverso, innovativo e utile alla causa della nostra Comunità nel prossimo quinquennio e oltre, possa reperire la giusta dose di coraggio per opporsi al sistema e dire: “Ancora voi? No, grazie!”In questa prima settimana di sovraesposizione mediatica dopo il passaggio da Forza Italia a Fratelli d’Italia ho avuto modo di registrare una grande voglia di cambiamento e, soprattutto, di centrodestra. Al tempo stesso, sono ancora tantissimi quelli che temono la loro sovraesposizione e tutto ciò che può comportare. Ma, da sempre, “chi nun tene curaggio, nun se cocca cu ‘e femmene belle”. Quindi…