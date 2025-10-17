sabato, Ottobre 18, 2025
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

«Il nostro Real Forio cresce ogni giorno: mentalità, gruppo e qualità fanno la differenza»

Sanchez dopo il passaggio ai quarti di Coppa e la vetta in campionato.

L’allenatore biancoverde Carlo Sanchez analizza il momento d’oro della sua squadra tra Coppa Italia ed Eccellenza: «Siamo una squadra forte, ma soprattutto consapevole. Mercoledì abbiamo fatto un passo avanti enorme nella qualità del gioco. Abbiamo un gruppo di uomini veri, una società che non ci fa mancare nulla e tifosi straordinari. Se continuiamo così, possiamo toglierci grandi soddisfazioni».

