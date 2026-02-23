Il nome di Ischia spunta negli Epstein files

Le vicende di Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto in carcere nel 2019 e diventato simbolo globale di un sistema di relazioni opache, potere e abusi, incrociano anche l’isola di Ischia. A rivelarlo non sono indiscrezioni o racconti orali, ma una email del luglio 2011 contenuta negli archivi giudiziari statunitensi oggi pubblici.

Nel documento, Epstein dialoga direttamente con Tancredi Marchiolo, cittadino italiano con cui Epstein scambia centinaia di e-mail, un suo interlocutore personale i cui argomenti sono per lo più orbitanti attorno all’universo femminile. In una e-mail domenicale scritta nel cuore di un’estate di 15 anni fa, Marchiolo scrive ad Epstein, elencando tre nomi: Irina, Masha e Valeria. Subito dopo, una precisazione secca: “sono a Ischia”. Nessun tono narrativo, nessuna spiegazione superflua. Solo una coordinata geografica inserita in un contesto che, già da solo, dice molto.

La mail prosegue con una valutazione tutt’altro che neutra. Marchiolo descrive le tre donne come economicamente fragili, spiegando che non possono permettersi nemmeno di rientrare a Roma e che New York sarebbe per loro “difficile”. Subito dopo, introduce un’alternativa: un’altra donna, definita “più istituzionale”, più adatta, più presentabile. Una scelta suggerita, quasi una raccomandazione.

Non si parla esplicitamente di sesso, né di pagamenti. Non si fissano incontri, non si citano viaggi di Epstein verso l’isola. Eppure il linguaggio è quello della selezione, lampante se si tiene conto delle e-mail precedenti e successive che vedono il facilitatore italiano alla ricerca di donne da tutto il mondo da far conoscere al finanziere americano. Nomi elencati, condizioni valutate, opzioni scartate, soluzione proposta. Ischia entra così nelle carte non come luogo di eventi, ma come punto di passaggio dentro una dinamica più ampia.

Il dato diventa ancora più significativo se si guarda al ruolo di Tancredi Marchiolo nel tempo. Altri documenti, successivi, mostrano come il suo rapporto con Epstein non fosse occasionale: accessi programmati alle abitazioni, incontri fissati in agenda, viaggi tra Parigi, New York e l’Italia, richieste esplicite di “trovare” donne da portare agli appuntamenti. Un facilitatore, in senso pieno. Una figura che filtra, propone, organizza.

Alla luce di questo quadro, l’email “ischitana” del 2011 non appare più come un episodio isolato o una frase mal scritta. È una fotografia evidente di un meccanismo attivo e ben oleato: quello di una rete personale in cui le donne diventano opzioni da valutare e le città semplici coordinate logistiche, e tra queste, come snodo, anche la nostra isola di Ischia.

Va detto con chiarezza: dai documenti non emerge alcuna prova di incontri avvenuti a Ischia, né tantomeno di reati sull’isola. Non ci sono accuse, né indagini locali, né elementi che colleghino direttamente il territorio a fatti criminali. Ma c’è un dato che resta, ed è difficile da ignorare: Ischia compare, per nome, nelle carte del caso Epstein.

Compare dentro una email privata, dentro una logica di selezione fredda e precisa, dentro il linguaggio asettico di chi propone e scarta esseri umani come possibilità. È un dettaglio, certo. Ma è proprio dai dettagli che spesso emergono i contorni reali delle grandi storie. E in questo caso, quel dettaglio porta il nome dell’isola di Ischia, epitome – come sempre – del mondo.

Jeffrey Epstein, il potere e lo scandalo globale

Jeffrey Epstein è stato uno dei casi più controversi e opachi della cronaca giudiziaria internazionale degli ultimi decenni, un intreccio di potere, denaro e relazioni ad altissimo livello che ha attraversato finanza, politica e mondo dello spettacolo, lasciando ancora oggi interrogativi aperti.

Nato a New York nel 1953, Epstein costruì la propria immagine pubblica come finanziere e gestore di patrimoni, muovendosi tra Wall Street e ambienti elitari. Nel tempo riuscì a inserirsi in circuiti di relazioni estremamente influenti, frequentando imprenditori, accademici e personalità politiche statunitensi e internazionali. La sua figura rimase a lungo avvolta da una certa ambiguità: ricchezza considerevole, attività finanziarie poco trasparenti e una rete sociale difficilmente tracciabile nei dettagli.

Il nome di Epstein entrò definitivamente nella cronaca giudiziaria a metà degli anni Duemila, quando emersero le prime accuse di abusi sessuali su minorenni in Florida. Nel 2008 patteggiò con la procura federale un accordo molto discusso che gli consentì di evitare un processo federale, dichiarandosi colpevole di reati minori e scontando una pena ridotta. Quell’intesa fu oggetto di critiche e successive verifiche, perché ritenuta eccessivamente favorevole rispetto alla gravità delle accuse.

Il caso riesplose nel 2019, quando Epstein venne arrestato a New York con l’accusa di traffico sessuale di minori e gestione di una rete di sfruttamento che, secondo l’accusa, coinvolgeva diverse giovani ragazze reclutate e abusate tra Stati Uniti e altre località. L’inchiesta portò alla luce un sistema organizzato, con collaboratori e intermediari, e un presunto utilizzo delle sue residenze come luoghi di incontri e violenze.

Il 10 agosto 2019 Epstein venne trovato morto nella sua cella nel carcere federale di Manhattan, dove era detenuto in attesa di processo. Le autorità parlarono di suicidio, ma la vicenda generò immediatamente dubbi, polemiche e teorie alternative, alimentate dalle falle nel sistema di sorveglianza e dall’assenza di controlli nelle ore precedenti alla morte. La chiusura giudiziaria del caso personale non interruppe però le indagini sulla rete di contatti e sulle eventuali responsabilità di terzi.

Un ruolo centrale nelle inchieste successive è stato attribuito a Ghislaine Maxwell, collaboratrice e figura chiave dell’entourage di Epstein, condannata negli Stati Uniti per il reclutamento e lo sfruttamento di minori. I procedimenti hanno riacceso l’attenzione sulla portata internazionale del sistema e sui legami con ambienti di potere.

Il caso Epstein è diventato nel tempo un simbolo delle distorsioni prodotte dall’intreccio tra ricchezza estrema, influenza politica e debolezze dei meccanismi di controllo. Ha posto interrogativi sulla capacità delle istituzioni di indagare in modo indipendente quando sono coinvolte personalità potenti e ha aperto un dibattito globale sulla tutela delle vittime, sulla responsabilità delle élite e sulla trasparenza dei sistemi giudiziari. Ancora oggi, a distanza di anni, la vicenda resta una ferita aperta nella cronaca internazionale e un punto di riferimento per comprendere come il potere possa condizionare la giustizia e l’informazione.