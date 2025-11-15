Il naufragio dell’Euroferry Olympia diventa un maxi-processo con 3 ischitani

La storia dell’Euroferry Olympia ritorna improvvisamente al centro della scena giudiziaria, trascinando con sé un carico di ombre che si allungano sul naufragio del febbraio 2022, quando la nave Ro-Ro della compagnia Grimaldi affondò vicino a Corfù lasciandosi dietro undici vittime accertate, una decina di feriti gravi e un numero mai chiarito di dispersi. Un disastro relegato per mesi nel cono d’ombra della cronaca, ma tornato adesso in primo piano grazie alle ricostruzioni pubblicate da Marco Grasso e Andrea Tundo su ilfattoquotidiano.it, e alla svolta della Procura di Roma che ha chiesto il processo per diciassette persone.

Secondo i pubblici ministeri Clara De Cecilia e Alessandra Fini, coordinate dall’aggiunto Antonino Di Maio, le fiamme divampate dal garage 2 non sarebbero il frutto di una tragedia soltanto accidentale. La richiesta di rinvio a giudizio parla apertamente di condotte dolose e di omissioni sistematiche, a partire da quelle contestate al comandante Vincenzo Meglio e ai suoi ufficiali, accusati di non aver garantito le condizioni di sicurezza, di aver lasciato la nave sovraccarica e di non aver assicurato la corretta chiusura delle porte basculanti, indispensabili per contenere un incendio in un ambiente già saturo di camion, rimorchi e merci pericolose.

Le ricostruzioni citate da Grasso e Tundo evidenziano inoltre come quel viaggio fosse caratterizzato da un carico eccessivo, dalla presenza di camionisti che avevano dormito nei propri mezzi e dalla possibile presenza di migranti nascosti fra i veicoli, circostanza che potrebbe spiegare l’ammanco di alcune vittime mai identificate. È lo stesso schema visto nel naufragio del Norman Atlantic del 2014, con dinamiche che la magistratura ritiene sinistramente sovrapponibili.

Ma la parte più inquietante dell’inchiesta arriva dopo la notte del naufragio. Otto membri dell’equipaggio vengono accusati di depistaggio per aver fornito versioni “reticenti e false” alla Capitaneria di porto. In questo elenco figurano anche tre marittimi ischitani, Di Meglio, Catuogno e Verde, parte di un gruppo che comprende Roberto Secci, Giovanni Mirra, Luigi Betti, Vincenzo Peluso, Bartolomeo Renda, Valerio Catuogno (anch’egli ischitano) e Maria Martina Pietronudo. Secondo la Procura, le loro testimonianze avrebbero ostacolato le prime indagini fornendo informazioni fuorvianti e non coincidenti con i fatti.

A complicare ulteriormente la vicenda intervengono le intercettazioni captate dagli uomini del sesto reparto della Capitaneria di porto.

È in una conversazione fra il Dpa della compagnia, Antonio Campagnuolo, ed Enrico Mattarelli, consulente tecnico legato a diversi procedimenti marittimi, che emerge il riferimento alla promessa di biglietti per partite di calcio destinati a funzionari greci. Per i magistrati romani si tratta del fulcro dell’ipotesi di corruzione internazionale: un tentativo di ammorbidire la gestione dei sequestri, dei vincoli amministrativi e delle indagini penali svolte in Grecia subito dopo il disastro. Nella richiesta di rinvio a giudizio si legge che tali favori miravano a “ottenere forme favorevoli e agevolate di trattamento” e a “garantire l’impunità” degli indagati.

Il colpo di scena definitivo riguarda però la sorte del relitto. La compagnia avrebbe tentato di cambiare bandiera alla nave, da italiana a liberiana, subito dopo il naufragio, per poi trasferire il relitto in Turchia e procedere allo smantellamento in un cantiere al di fuori della normativa europea sul riciclo navale. Una manovra che la Procura ritiene illecita e che coinvolge direttamente l’amministratore delegato di Grimaldi Euromed, Diego Pacella, difeso dall’avvocato Paola Severino, e lo stesso Campagnuolo. I due sono ora indagati per inquinamento ambientale.

L’armatore è uscito dal procedimento, ma il quadro resta pesantissimo e politicamente esplosivo. Ilfattoquotidiano.it ha provato a ottenere un commento dalla compagnia, senza successo. Il prossimo 10 febbraio il giudice dell’udienza preliminare deciderà se questo mosaico di accuse approderà o meno a un vero processo. A quel punto, il naufragio dell’Euroferry Olympia non sarà più solo un ricordo tragico, ma una vicenda giudiziaria capace di ridisegnare la responsabilità civile, ambientale e penale del trasporto marittimo nel Mediterraneo.