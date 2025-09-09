Il naufragio del capitano Grimaldi. Fede, tempesta e incertezza sulla costa siciliana

Il mare, per chi lo naviga e dunque per i procidani, è sempre stato insieme alleato e giudice. Nel 1859, al largo delle coste della Sicilia, il capitano Michele Grimaldi affrontò una delle prove più estreme della sua vita: una tempesta improvvisa, furiosa, quasi mitica, che mise in ginocchio la sua imbarcazione e minacciò di trascinarlo negli abissi.

Ne uscì vivo, miracolosamente secondo il suo stesso racconto, e come segno di riconoscenza fece realizzare un ex-voto che oggi rappresenta una straordinaria testimonianza non solo di fede, ma di un intero sistema culturale che cercava di dare senso all’imprevedibile.

È proprio da questo fragile oggetto devozionale, conservato ancora oggi a Procida, che prende le mosse la mostra “Fortuna. Governare l’incertezza”, allestita presso la Fondazione Banco di Napoli fino al 12 ottobre 2025. Un percorso espositivo che intreccia storia, antropologia, arte e scienza per esplorare come, nei secoli, l’umanità abbia cercato di affrontare ciò che non può controllare: il rischio, il destino, la sorte.

Nel piccolo quadro votivo, dipinto secondo la tradizione popolare, il momento del naufragio è rappresentato con vivida drammaticità: onde alte, la nave spezzata, il cielo nero squarciato dai fulmini. Dietro compaiono, in un’aura celestiale, San Michele Arcangelo e Santa Filomena, i due santi invocati durante la tempesta.

San Michele, il guerriero celeste, protettore contro le forze del male, campeggia con la spada sguainata. Santa Filomena, giovane martire dal culto popolare diffusissimo nell’Ottocento, simboleggia la purezza e la grazia. Insieme, rappresentano una duplice protezione: forza e intercessione, combattimento e misericordia. L’ex-voto è dunque non solo un ringraziamento, ma anche un resoconto simbolico: testimonia che la salvezza, in quel tempo e in quella cultura, era percepita come un dono ottenuto attraverso la fede.

Procida, ha sempre vissuto in simbiosi con il mare e i suoi capricci. Il naufragio del capitano Grimaldi non è un’eccezione, ma una storia esemplare. Prima di ogni viaggio, era consuetudine farsi benedire, portare con sé reliquie, coroncine, effigi sacre. L’atto di navigare era anche un atto spirituale: si attraversava l’acqua, ma anche l’incertezza della vita.

I riti apotropaici – cioè quei gesti, simboli o parole usati per allontanare il male – facevano parte integrante del viaggio. Alcuni marinai tracciavano croci sulla prua, altri si astenevano da certi cibi prima della partenza, altri ancora avevano vere e proprie preghiere rituali da recitare in caso di tempesta. La fede non era un fatto privato, ma un sistema di protezione collettivo, un modo per costruire un ordine simbolico nel caos marino.

Ricostruito attraverso documenti d’archivio e materiali iconografici, il naufragio di Grimaldi diventa nella mostra una potente metafora dell’incertezza. Il mare, nella sua imponenza, rappresenta l’imprevedibilità della natura e della vita. La tempesta, evento improvviso e fuori scala, mette in discussione ogni certezza e spinge l’essere umano a cercare un senso, una spiegazione, una via d’uscita.

L’installazione sonora realizzata dal compositore Roberto Pugliese, in dialogo con le proiezioni visive di Lukas Sander, immerge il visitatore in un’esperienza sensoriale che richiama quel momento critico: il vento che ulula, le onde che si infrangono, la voce che invoca aiuto. È un’esperienza che richiama alla memoria antiche paure, ma anche attuali fragilità.

La mostra non si ferma al passato. Dopo aver esplorato la dimensione religiosa e rituale dell’incertezza, il percorso si apre al calcolo scientifico del rischio. Le prime assicurazioni marittime, nate tra Genova, Venezia e Napoli, rappresentano un passaggio fondamentale: per la prima volta l’imprevisto viene quantificato, trasformato in probabilità, e quindi in valore economico. Il rischio, da evento da scongiurare con la preghiera, diventa oggetto di studio e di gestione.

Da un punto di vista scientifico, la mostra parte proprio dall’ex-voto di Grimaldi per risalire all’assicurazione del bastimento: cosa trasportava? Da dove partiva? Per quale valore era assicurata la merce? Domande alle quali è stato possibile dare risposta grazie all’incrocio tra documenti archivistici e testimonianze d’epoca. Il “testimoniale” – una dichiarazione ufficiale – era obbligatorio per legge per tutti coloro che subivano un naufragio o un’avaria: senza di esso, non si poteva dimostrare che l’evento non fosse frutto di una frode. L’ex-voto, dunque, si affianca e si intreccia ai dispositivi amministrativi e giuridici dell’epoca, offrendo una doppia verità: quella del cuore e quella del contratto.

Ma anche oggi, nell’epoca delle simulazioni predittive e dell’intelligenza artificiale, la fortuna resta una variabile imponderabile. Le crisi ambientali, sanitarie, economiche e geopolitiche degli ultimi anni hanno riacceso la consapevolezza di quanto sia fragile il nostro controllo sul mondo.

Come il capitano Grimaldi, anche noi ci troviamo spesso a invocare – magari inconsapevolmente – una salvezza che non possiamo garantirci da soli.

Il concetto di fortuna, che dà il titolo alla mostra, ha attraversato i secoli con molteplici significati. Nell’antichità era una divinità capricciosa, spesso raffigurata bendata e in equilibrio su una ruota. Abbiamo poi cercato di addomesticarla con la ragione: Machiavelli sosteneva che la metà della nostra vita dipende dalla fortuna e l’altra metà dalla virtù. Blaise Pascal, padre del calcolo delle probabilità, vedeva nel rischio uno spazio per la fede.

Oggi la fortuna entra nei nostri algoritmi, ma continua a sfuggire a ogni previsione.

Alla fine, il mare resta il grande insegnante dell’incertezza. Non si lascia dominare, ma accetta coloro che lo rispettano. Il capitano Grimaldi, sopravvissuto per grazia o per caso, ci lascia un messaggio che parla ancora oggi: di fronte al rischio, l’essere umano cerca sempre un modo per orientarsi, per affidarsi, per ricordare. Che sia con una preghiera o con un algoritmo, resta la stessa antica esigenza: governare l’incertezza.