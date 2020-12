Il Natale creativo degli ospiti di Villa Joseph Opera Don Orione

Lo Staff di Villa Joseph Opera Don Orione di Casamicciola Terme continua ad organizzare, per gli ospiti della struttura, bellissime attività creative.

“Nonostante questo periodo natalizio particolare e difficile che stiamo attraversando – ci scrivono – abbiamo cercato insieme ai nostri ospiti di far assaporare e respirare la magia e l attesa del Santo Natale,supportandoli con affetto e cura alla creazione dei nostri addobbi natalizi per addobbare insieme a loro l interno della nostra struttura. Come potete notare nelle foto questi addobbi sono caratterizzati da stelle di legno decorate da loro, ghirlande ricavate da piatti di plastica e carta e decorati con la pasta, utili per abbellire le nostre pareti, barattoli riciclati e decorati all interno con sale colorato e all esterno dipinti da loro in base alla loro creatività. Non potevano mancare infine le nostre composizioni di centro tavola adornati di candele e piante varie. Idee e lavoretti semplici, ma con un gran significato: attendere il Samto Natale con speranza e gioia da poter trasmettere a tutti in particolar modo ai loro parenti che nonostante la distanza, i nostri anziani attraverso i nostri lavoretti hanno voluto esprimere la vicinanza ai loro cari.”