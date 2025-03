Il Napoli torna a sognare, ma tra Inter e Atalanta è dura: crolla la Juve

In queste ultime settimane sta accadendo di tutto in Serie A, ma la bella notizia è che il Napoli può continuare a sognare, perché i valori bet nel palinsesto calcistico di Betfair, la indicano nella top 3 delle favorite alla vittoria dello scudetto 2024/2025, insieme alla strafavorita Inter e alla sfidante Atalanta.

Ed è proprio la Dea ad aver realizzato uno spettacolare 0 – 4 contro la Juve, sbattendola fuori con estrema cattiveria tattica dalla lotta scudetto. Intanto, un altro club che gli Azzurri non dovranno sottovalutare è la Roma di Ranieri, che corre a tutta velocità per farsi spazio nella zona Champions.

I numeri del Napoli in questa stagione

Il febbraio nero del Napoli ha portato alla sfida scudetto contro l’Inter terminata in pareggio, probabilmente è stato questo il punto di svolta per gli uomini di Conte, che hanno ricominciato a credere in se stessi e hanno portato a casa anche i 3 punti nella gara tutt’altro che facile contro la Fiorentina.

Con 23 gol subiti il Napoli mantiene la difesa più forte del campionato, lo score offensivo è di 45 gol su 262 occasioni, con una percentuale realizzativa del 17%. Nelle prime 28 giornate i Partenopei hanno vinto 18 match, pareggiato 6 volte e perso 4 gare, lo score è leggermente migliore in casa che in trasferta.

L’incredibile flop della Juve, peggio ancora il Milan

La Vecchia Signora stava andando bene, fino a quando la Dea non si è presentata a Torino con un poker servito e ha strappato via ogni speranza dei Bianconeri di vincere lo scudetto. Vacilla anche il quarto posto per agguantare la qualificazione Champions, ormai si parla di progetto Motta fallito.

Il Milan si riprende i 3 punti a Lecce tra mille peripezie, ma non riesce neanche ad agguantare il sesto posto e la zona UEFA sembra allontanarsi sempre di più. Per il Diavolo non resta che la Coppa Italia a cui aggrapparsi, unico trofeo che potrebbe dare un senso alla stagione.

Inter e Atalanta in forma bestiale, ma occhio alla Roma

Il Biscione è tornato a dominare incontrastato, i valori dell'Inter oscillano tra 1.7 e 1.9 e l'Atalanta diventa sempre più favorita, insieme al Napoli di Conte.

In questa tris così agguerrita, si fa spazio la Roma di Ranieri, che negli ultimi 15 match fino alla giornata numero 28 ha tenuto lo stesso passo dell’Inter, infatti, su 15 gare sia il Biscione che la Lupa hanno guadagnato 33 punti: Ranieri come Inzaghi, è proprio il caso di dirlo.

La Beneamata e la Dea stanno distruggendo le avversarie con un reparto offensivo che segna a raffica, non a caso, i gol segnati sono 63 per parte in una lotta nella lotta che non accenna a fermarsi. Soltanto nella classifica marcatori Retegui sembra aver messo già la sua firma come miglior bomber della Serie A 2024/2025 a quota 22 gol.