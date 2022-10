Il Napoli sfida l’Ajax, Spalletti “Pronti per una grande gara”

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Sarà una sfida emozionante, uno stadio magnifico, un club fantastico e riusciremo a diventare grandi solo facendo delle grandi partite per cui vogliamo provare a fare questo”. Luciano Spalletti presenta la sfida di Champions di domani ad Amsterdam contro l’Ajax. “Schreuder sta facendo un ottimo lavoro anche quest’anno, ci assomigliamo molto come tipo di squadra, entrambe amano giocare palla a terra, in velocità, costruire dal basso. Loro hanno anche l’alternativa di questo gioco subito lungo”. Sulla possibilità di cambiare qualcosa rispetto alla gara di sabato col Torino, il tecnico non si sbottona troppo: “Per essere calciatori del Napoli bisogna essere di un certo livello e noi abbiamo molti calciatori da Napoli. Può succedere che domani due-tre titolari giochino al posto di altri due-tre titolari”. Di sicuro gli azzurri sono sul pezzo. “Ce la siamo creata sulla pelle questa opportunità. Venivamo da un paio di campionati in cui ci sono mancate queste partite e tutto l’ambiente ci ricordava che saremmo dovuti essere qui. Ora che ci siamo verremo a giocare con il massimo della disponibilità al sacrificio e dell’attenzione, non ci saranno cervelli distratti sul campo”. Spalletti vuole vedere il Napoli che si è preso la testa della classifica in serie A. “Bisogna spingere forte su ogni pallone, senza rischio di arrivare all’incoscienza. Bisogna essere coscienti, bravi a interpretare quello che succede in una partita, il nostro meglio vogliamo andarcelo a guadagnare sul campo partita dopo partita perchè si possono fare ancora degli step in avanti, bisogna crederci e andarseli a guadagnare”. A punteggio pieno dopo due gare, il Napoli potrebbe archiviare la pratica qualificazione nella doppia sfida con l’Ajax: “Dipenderà dai risultati, se saremo straordinari si potrebbe chiudere in queste due partite ma l’Ajax ha giocatori giovani e forti come noi, forse con un pò più di esperienza di Champions ma altrettanto determinati a far parlare del nome che portano sulle maglie”. “L’Ajax è una squadra di grande qualità, davanti hanno giocatori molto forti, bisogna essere pronti su tutto – sono invece le parole di Alex Meret, in conferenza stampa col tecnico – Ci siamo preparati e cercheremo di limitare al meglio le loro azioni offensive e subire il meno possibile. L’atteggiamento deve essere lo stesso di tutte le partite fatte finora, con la voglia di imporre sempre il nostro gioco, non calare mai di intensità e aiutarci l’uno con l’altro. Sarà una partita difficile ma siamo pronti e proveremo a portare a casa la vittoria”, aggiunge il portiere, che ammette di stare vivendo una delle sue migliori stagioni a Napoli “assieme a quella con Ancelotti, dove giocavo con continuità che è fondamentale per un portiere. Sta andando bene, devo solo pensare a lavorare e continuare quello che sto facendo”. Poi una battuta sulla questione rinnovo: “Non mi piace di parlare di questioni extracampo ma posso dire che l’accordo c’è, manca solo la formalizzazione. Ma la mia testa è rivolta solo al campo e alla partita di domani”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).