Il Napoli: gioie, dolori e… quesiti | #4WD

Per chi, come me, vive ormai la passione per la maglia del Napoli con il disincanto tipico del tifoso più abituato a soffrire che a vincere, la partita contro la Juventus di giovedì scorso è stato un ulteriore smacco. Sì, perché pensare di andare a Torino con in campo una formazione oltremodo decimata e tornarsene col rimpianto di non aver vinto dopo un’autentica lezione di calcio pratico e morale, rappresenta uno dei classici paradossi di una squadra che, non più tardi di un paio di settimane fa, ci aveva rovinato le feste natalizie perdendo in casa non solo la gara contro uno Spezia più che mediocre, ma anche le ultime possibilità di restare agganciata alla vetta al termine del girone d’andata.

Tuttavia adesso l’attenzione va spostata sul futuro, quello che vedrà il Napoli 2022-23 senza un certo Lorenzo Insigne, del cui trasferimento in Canada -a quanto pare- la prossima settimana conosceremo la verità assoluta. Personalmente il fatto in sé poco mi appassiona: ognuno di noi al suo posto avrebbe valutato con la stessa concretezza la possibilità di regalare cinque anni a Toronto alla propria famiglia in un contesto di assoluta eccellenza, ritrovandosi sul conto corrente una cifra pari a ottanta milioni di euro escluso spese. Ma, ripeto, pensiamo per un attimo al futuro!

Se il Presidente del Napoli ha fissato un monte ingaggi da ridimensionare entro i tre milioni e mezzo l’anno ciascuno per chiunque intendesse rinnovare, che ne sarà di Koulibaly a giugno 2023 (e quindi a febbraio 2022)? E i vari Ospina, Ghoulam, Mertens, Ruiz, professionisti di varia età ormai in scadenza di contratto ma ciascuno parte integrante in modo diverso dell’ossatura del Napoli, potranno mai avere un futuro all’ombra del Vesuvio se queste sono le intenzioni di AdL? O forse dobbiamo sperare che il Napoli cambi finalmente padrone prima di un inevitabile ritorno nel tremendo limbo calcistico fatto di bilanci sani e bacheche vuote? Piuttosto, basta calcio!