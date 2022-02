Il Napoli che non sa (o non vuol) vincere |#4WD

Insigne e Politano pronti a rientrare oggi contro il Barcellona: questa la notizia del giorno per i tifosi del Napoli, ancora delusi dall’ennesimo appuntamento mancato con la vittoria contro il Cagliari che avrebbe consentito agli azzurri di tornare a dire la propria a pieno titolo nella corsa scudetto.

Va detto, però, che se per Insigne qualcuno subodorava un’esclusione contro i sardi voluta e malcelata da risentimenti fisici, quasi per cominciare ad abituarsi alla sua mancanza da giugno in poi, la possibilità di rientro di Politano, almeno in panchina, sembrava cosa fatta anche per Cagliari. E invece…

Ma alla fine, fai che sono solo io quello che non ha capito che il Napoli, prima che allo scudetto, punti proprio all’Europa League? O forse si vuole far apparire l’all in sul ritorno al “Maradona” contro i forti catalani quale obiettivo primario per poi, una volta giustificatamente fallito, concentrare gli sforzi sul campionato per la semplice ma molto remunerativa qualificazione in Champions League, limitandoci a difendere il quarto posto dal rientro in gioco della Juventus?

Lo ripeto per l’ennesima volta: che gli obiettivi della società (e, di conseguenza, del tecnico-aziendalista) siano totalmente diversi da quelli della tifoseria è argomento ben noto e forse stantio. Ma se qualcuno riuscisse a fornirmi una motivazione valida per non considerare un oltraggio alla nostra intelligenza lo schierare una totalmente insolita difesa a tre, quando hai una mediana a dir poco rimaneggiata e le prendi di santa ragione per tutto il primo tempo per poi correre ai ripari solo dopo aver preso gol a meno di mezz’ora dalla fine, forse potrei tentare di essere meno diffidente nei miei commenti.

E ai miei amici che continuano a invocare i poteri forti che, a palazzo, stabilirebbero sistematicamente sorti avverse a quelle da noi auspicate per il Napoli, rispondo che è ora di aprire gli occhi: l’impedimento atavico a vincere viene dal padrone del nostro “vapore”. Punto!