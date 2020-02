Il Napoli batte l’Inter e “vede” la finale di Coppa Italia

MILANO (ITALPRESS) – È il Napoli ad aggiudicarsi la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. A San Siro i ragazzi di Rino Gattuso battono l’Inter di Antonio Conte per 1-0 grazie al gol di Fabian Ruiz al 57′ e si assicurano due risultati su tre in vista della gara di ritorno in programma al San Paolo. Dopo aver subito la beffarda sconfitta in campionato contro il Lecce, il Napoli si riscatta nella trasferta di Milano confermando l’ottimo trend in Coppa. Imbattuti tra Coppa Italia e Champions League, i partenopei si impongono di misura: frutto di una vera e propria magia di Fabian Ruiz col mancino al 12′ della seconda frazione. Poco da fare per i nerazzurri, reduci dal brillante derby col Milan vinto per 4-2. Nemmeno il ritorno in campo di Lautaro, al rientro dopo la squalifica di due giornate in campionato, dà la sveglia a un attacco bloccatosi di fronte a Ospina. Si tratta del primo ko dell’Inter dal 10 dicembre (data dell’1-2 contro il Barcellona) mentre a San Siro i nerazzurri non perdevano dal 6 ottobre scorso (1-2 contro la Juventus). Un risultato importante con cui Gattuso porta a sei il bottino vittorie in undici gare dal suo arrivo nel post-Ancelotti. Domani in programma la seconda semifinale, sempre a San Siro, tra Milan e Juventus.

(ITALPRESS).