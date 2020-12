Il murales della discordia | #4WD

“Quando l’opera era già in fase di realizzazione siamo andati a parlare con il presidente De Laurentiis, il quale ha apprezzato e ci ha chiesto di inserire alcuni giocatori attuali del Napoli e la sua figura. Cosa che volentieri abbiamo fatto. Inizialmente l’impianto non prevedeva giocatori attuali e nessun dirigente della storia. Inseriremo nei prossimi giorni Ferlaino, Lauro ed Ascarelli”.

Così il Presidente EAV Umberto De Gregorio ha rivendicato la paternità della realizzazione del murales dedicato a Maradona nella stazione della Ferrovia Cumana davanti allo stadio. Una dichiarazione che se da una parte ci conferma la scarsa qualità delle scelte egocentriche dell’attuale presidente del Napoli anche in comunicazione, dall’altra non rimuove una serie di gravi imbarazzi nella scelta dei personaggi da raffigurare e quelli da escludere lungo le decorazioni di ben trecento metri di banchinamento.

Bene diceva il mio amico Leonardo proprio ieri: “L’idea migliore era quella di limitarsi a ricordare Diego e la sua esperienza azzurra, così come inizialmente previsto”. Il tutto, oltre a bastare per riempire di immagini eterne ed emozionanti l’intera opera, avrebbe evitato il giusto risentimento di quanti ne sono rimasti fuori pur avendone pienissimo titolo, insieme ad altri che invece vi saranno inseriti solo in extremis, a mo’ di “mettiamoci una pezza”: come i tre presidenti Ferlaino (che con Juliano portò Diego a Napoli), Lauro (quello di Jeppson, Vinicio, Pesaola e Zoff) e Ascarelli (censurato dal regime fascista nella denominazione dello stadio “anni trenta” costruito a sue spese).

E’ altrettanto vero che dalle nostre parti sembra che, nel fare, si sbagli sempre qualcosa. Ma fermo restando che tutto sia perfettibile, a volte basterebbe riflettere un po’ di più per ridurre al minimo la legittimazione di tanti a dire la loro, compreso l’ottimo Don Tonino Palmese e le indimenticabili colonne azzurre Alessandro Renica e Paolo Cannavaro.