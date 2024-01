Il moralismo a senso unico | #4WD

“La Cassazione a sezioni riunite ha deciso: il saluto fascista (o romano) nella sua espressione commemorativa non è reato. Per essere perseguito penalmente dovrebbe accompagnarsi alla volontà di ricostituire il partito fascista che come è chiaro è piuttosto difficile da dimostrare e perseguire.” (abstract da Corriere.it)

Ecco che anche la Suprema Corte, una volta e per sempre, ha posto la parola FINE alle puerili quanto sterili polemiche di tutti quei sinistroidi che da giorni puntavano il dito contro l’ennesimo fantasma di restaurazione del fascismo da voler incarnare a tutti i costi nel “PRESENTE” a braccia tese, urlato durante la commemorazione della strage di Acca Larenzia del 1978 avvenuta a Roma poco più di una settimana fa.

Anziché dedicarsi a cose decisamente serie, chi dovrebbe rappresentare in modo politicamente e amministrativamente costruttivo l’opposizione al Governo Meloni preferisce dedicarsi alla più inutile propaganda, contando come sempre accade su quelle sacche pilotate della cosiddetta società civile che non attendono altro, ad ogni livello, per intervenire e sostenere tali posizioni; senza dimenticare certi giornalisti, le loro interviste-tranello e i loro articoli su commissione che sottovalutano sempre più l’intelligenza dei lettori e contribuiscono in modo considerevole alla progressiva quanto crescente picchiata delle vendite dei quotidiani.

Chi di noi potrebbe mai approvare, facendo finta di dimenticarlo, l’orrore delle leggi razziali condivise con il Reich, o le decisioni capotiche di uno dei tanti despoti della storia del mondo? Nessuno, per carità. Ma perché continuare a mettere alla gogna ad ogni costo, in seno a una democrazia compiuta come la nostra, chi senza alcuna intenzione apologica sostiene semplicemente che anche nel ventennio fascista ci siano state svariate iniziative di autentico buon governo di cui il Paese beneficia ancora oggi o che, in altri casi, sono state progressivamente smembrate dalla superficialità dei governanti dei nostri giorni? Giusto per restare ad Ischia, il sistema di canalizzazione delle acque pluviali realizzato da Mussolini alle falde dell’Epomeo, che se fosse stato opportunamente manutenuto avrebbe probabilmente evitato la tragica frana a Casamicciola, ne rappresenta l’esempio più recente e vicino a noi ischitani.

Anziché coltivare certe forme di cieco moralismo a senso unico, sarebbero in tanti ad aver bisogno di darsi una calmata, una volta e per sempre.