Il mistero dei reperti. Perse le tracce dei tesori: la Coppa di Nestore a Londra, quella del Naufragio al Museo di Napoli

Ida Trofa | Il mistero dei reperti perduti ed il giallo di “Troy” con la polvere di Thalassa. Che fine ha fatto la Coppa di Nestore?

Sulle tracce dell’antico reperto greco abbandonato al British Museum. Disperso anche il Cratere del Naufragio, il prezioso so vaso giace, a quanto pare, negli scantinati del Museo Archeologico di Napoli

Ci corre l’obbligo di puntare l’attenzione sulla sorte, sconosciuta, di due preziosissimi beni di tutte la comunità ischitana, la punta di diamante dell’esposizione museale di Villa Arbusto a Lacco Ameno, le cui tracce si sono perse tra Londra e Napoli: la Coppa di Nestore e il Cratere del Naufragio

Tesori invisibili ai nostri occhi, ma di grande pregio altrove.

Beni, risorse e valori appetitosi per qualsiasi collezionista, centro culturale o polo d’attrazione che si rispetti. Beni, risorse e valori che potrebbero fare le nostre fortune e che, invece, restano solo merce di scambio senza costrutto ne prospettive per l’isola che ne ha custodito il tempo e la memoria. Capolavori in mostra altrove che non hanno ancora fatto ritorno.

Tutto pronto per la riapertura del casino di caccia che fu del cavaliere Angelo Rizzoli, peccato che manchi l’essenziale. Manchino i suoi prezzi pregiati da offrire all’esperienza della vista e dei sensi dei visitatori del Pithecusae. Nel silenzio assordante di chi doveva e non è intervenuto, trascinato giù dalla melma politica che da decenni disamministra questo paese. L’unico vero polo museale che l’isola d’Ischia vanta ha perso, ora, i suoi cimeli di valore.

“Crastule“ e “crastulelle“ sono volate altrove senza fare più ritorno. Tra mostre, emergenze sanitarie e pachidermiche misure burocratiche partorire dai nostri funzionari della soprintendenza all’appello dei beni di Villa Arbusto manca il meglio.

Latita la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, e in particolare Teresa Elena Cinquantaquattro e la dottoressa Costanza Gialanella, funzionaria di zona.

Latitano i rappresentanti istituzionali che su tali beni dovrebbero vegliare.

L’esperienza imperdibile di “Troy“ al British Museum di Londra, ma…

A Londra, in una grande Mostra al British Museum dal titolo “Troy”, è stata esposta la celebre Coppa di Nestore proveniente dal Museo Archeologico di Pithecusae. Il reperto, rinvenuto nella baia di San Montano nel Comune di Lacco Ameno, reca incisi versi antichissimi, tra i primi esempi di scrittura greca. Come ci ricorda il compianto Giorgio Buchner, padre dell’archeologia della Magna Grecia: “Quando scriviamo la L, con l’asta breve in basso, e usiamo il segno X per esprimere il suono ics, documentiamo inconsciamente che la scrittura oggi in tutto il mondo occidentale, deriva da quella adoperata a Pithecusa nell’VIII secolo a. C.“. (Cit. CFN) . Richiama i piaceri del vino e dell’amore, alludendo alla famosa coppa dell’eroe omerico Nestore, raccontato dall’Iliade. Ma, quel che più conta, riporta una delle più antiche iscrizioni greche in versi ad oggi note. La Coppa di Nestore ha lasciato Ischia per quel che doveva essere un viaggio provvisorio e del suo rimpatrio ancora non c’è organizzazione di viaggio. L’ambasciatrice della storia di Pithekoussai, il nome con il quale fu chiamato il più antico stanziamento greco d’occidente, proprio sull’isola il 23 ottobre, con un protocollo che le istituzioni avevano detto attentissimo e che fino ad ora on lo è stato è partita per Londra, dove è stata protagonista indiscussa della mostra “Troy”, in programma al prestigioso British Museum dal 21 novembre all’8 marzo. Rinvenuta in una sepoltura della necropoli di San Montano nel 1954 dall’archeologo di origini tedesche Giorgio Buchner e Carlo Ferdinando Russo.Faceva parte del ricco corredo funebre appartenente alla tomba di un fanciullo di appena dieci anni.

La Coppa (sulla quale si legge “Io sono la bella coppa di Nestore, chi berrà da questa coppa subito lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona”) risale alla fine dell’VIII secolo avanti Cristo, certificando di fatto l’importanza strategica dell’isola d’Ischia, luogo privilegiato di incontri e scambi tra genti di cultura diversa, lungo le rotte marittime che univano Oriente e Occidente. Un viaggio simbolico, dunque, della cui validità non c’è dubbio se non fosse per il ritorno. Un ritorno che, si badi bene, non è escluso.

“Il prestito della coppa – aveva sottolinea in una nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli – è finalizzato a far conoscere a un pubblico più ampio gli importantissimi reperti oggi conservati nel Museo di Villa Arbusto e rientra in un complessivo programma di rilancio e valorizzazione del patrimonio archeologico dell’isola, la cui storia si intreccia con quella degli antichi popoli del Mediterraneo antico”.

Un viaggio nel Regno Unito per raccontare Ischia e la sua millenaria storia al popolo anglosassone e non solo dal quale non ha fatto più ritorno e per giunta per effetto dell’emergenza sanitari, forse, ma soprattutto dello scarso appeal locale, è andato a farsi benedire anche l’auspicio di accrescere l’appeal dell’isola per un turismo culturale ancora marginale nei flussi di Ischia e dare nuova linfa alla crescita, già consistente, dei turisti inglesi, che già nel 2018 hanno fatto registrare un incremento del 20%.

Mai speranza fu mal risposta. Anzi, avimmo perduto a Filippo e ‘o panaro in quel di Londra, ove oltre al ritorno del turismo inglese se disperso il vaso di terracotta ischitano.

Il “Cratere del Naufragio“. Della serie chi l’ha visto

Ma il 2019 è un anno d’oro per il Museo archeologico di Villa Arbusto in termini di reperti in tour. Non solo per il viaggio programmato della Coppa di Nestore.

A settembre, un altro reperto di primo piano, il Cratere del Naufragio (che raffigura la cruenta e straordinaria scena di un naufragio, con un marinaio quasi inghiottito da un pescecane) è stato impacchettato e spedito a rappresentare Ischia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nell’ambito della mostra “Thalassa. Mare, mito, storia ed archeologia”, dedicata al Mare nostrum, da sempre spazio di integrazione e di confronto. Da Pithecusae arriverà anche uno dei modellini di barche corinzie dalla celebre Stipe dei Cavalli, che ispira il logo del Museo, rinvenuta in località Pastola.

Da allora né il Cratere, né il resto sono più rientrati. Il nostro prezioso reperto, considerato l’oggetto di maggior pregio artistico in assoluto tra tutti quelli prodotti a Pithekoussai.

E non a caso. E’ un vaso dell’VIII secolo avanti Cristo, proveniente dalla necropoli dell’antica Ischia: sopra, ecco raffigurata una scena di naufragio. Suggestiva, certamente drammatica ed opera di un grande maestro come rilevano i fini tratti della scena tra caos puro e morte tra i flutti e la voracità dei pesci che li popolano.

Sarebbe certo assai deludente se il “Cratere del Naufragio”, reduce dai mesi di notorietà non tornasse qui sull’isola tornasse, magari lasciato a prendere polvere, lontano dai flash dei fotografi e dalla curiosità di un turismo d’élite che non mancherebbe di apprezzarne la sua bellezza e la magnificenza del racconto custodito da quel vaso millenario.

Che fine hanno fatto?

Che fine hanno fatto, allora, i reperti del Museo di Villa Arbusto? I cosiddetti reperti di Stato, al termine della mostra sono stati allocati in uno scantinato del Museo di Londra per quanto riguarda l’esposizione inglese dove oltre alla Coppa di Nestore sono state destinate altre minuzie comunque di notevole pregio. Da allora se n’è persa traccia. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate, i reperti di Stato possono viaggiare solo accompagnati da un Funzionario della Soprintendenza o quant’altri incaricati dal Ministero dei Beni Culturali. Un ipotetico funzionario che, causa COVID-19, parrebbe non si sia potuto smuovere dalla sua comoda stanza del Palazzo, o dalla postazione dell’ultima frontiera dello Smart Working. Non ha potuto farlo neppure con tutte le cautele ed i protocolli del caso con cui si sono portati via la coppa ischitana.

Buttati tra i ritrovamenti qualunque in uno scantinato londinese ora che la mostra è finita (Coppa di Nestore più altri reperti). Smarrito, come dicevamo, anche il Cratere del Naufragio affidati per una analoga mostra al Museo Archeologico di Napoli e mai più rientrato . Non è forse il caso che qualcuno, magari da Lacco Ameno, alzi la voce? E lo faccia per gridare forte: “Ridateci i nostri repertii!”

Londra se li ammira. Napoli se li gode e noi che ne dovremmo essere gli unici custodi non riusciamo a scorgerne l’importanza. Noi ischitani non riusciamo a valorizzare qui e per Ischia le sue risorse archeologiche. Da settimane la riapertura di Villa Arbusto è una questione di dettagli e non ci sono i reperti fondamentali per il suo lancio in grande stile. Perdite e sottrazioni che l’isola verde non può permettersi ne consentire mentre le istituzioni e chi ci governa fa, finta di nulla.