Il miracolo ischitano | #4WD

Trent’anni fa, più o meno di questi tempi, volai in auto a Roma in compagnia dell’amico e collaboratore Amedeo Romano per partecipare dal vivo, al Palafiera, alla discesa in campo di Silvio Berlusconi e alla nascita di Forza Italia e del “miracolo italiano”. Sentimmo per la prima volta quell’inno che ancora oggi fa vibrare certe corde e che per ben ventisette anni ha accompagnato il mio impegno e la mia appartenenza politica. E non senza emozione, ieri ho rilasciato un’intervista al nostro Direttore, che ripercorre alcune tra le tappe fondamentali del partito a Ischia, da quando lo fondai fino a quando l’ho lasciato nelle pessime mani in cui era finito. Credo che la vedrete e leggerete presto! E sarò felice dei Vostri commenti.

Sono tuttora convinto che Silvio Berlusconi sia stato il più grande innovatore in assoluto della politica italiana, ma non ho alcun timore di essere smentito nel dire che sarebbe passato maggiormente alla storia se non fosse caduto nel tranello della magistratura sinistrorsa e dell’allora Presidente Napolitano, nel 2008, compiendo quelle tanto agognate ed epocali riforme istituzionali anziché continuare a lasciare tutto al suo posto nella speranza di far passare inosservate certe sue posizioni che tre anni dopo, in ogni caso, lo hanno costretto a cedere definitivamente il passo a Mario Monti per poi restare fuori dal Parlamento per ben nove anni (dal 2013 al 2022).

Quanto a Forza Italia in Campania, è fuor di dubbio che la gestione di Antonio Martusciello sia stata in senso assoluto la migliore, quella che ha caratterizzato i momenti di maggior crescita e confronto e, soprattutto, la più ampia capacità di coinvolgimento e legittimazione di una classe dirigente il cui senso di appartenenza cresceva di pari passo con i ruoli ricoperti negli enti locali e nelle nomine di competenza.

Come tutti sanno, è dal 2021 che ho aderito a Fratelli d’Italia e sono convinto di aver compiuto la scelta migliore; o quanto meno, di essere rimasto sintonico con quella coerenza che mi impediva, ormai, di continuare a galleggiare nel nulla creato nel “mio” partito dalla gestione De Siano. Tuttavia sono convinto che ad Ischia, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, sia ancora inesistente un anelito di organizzazione corale di partito che possa provare ad entusiasmare ancora una volta la passione politica ed amministrativa di un popolo del tutto cloroformizzato dal proprio egoismo e da quello dei suoi stessi rappresentanti eletti. In altre parole, il nuovo “miracolo ischitano” è ancora lontano!