Il Ministro Santanchè il 29 dicembre a Forio

Il Ministero del Turismo e ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo) presenteranno il 29 dicembre 2022, alle ore 11, le campagne di sostegno al turismo ischitano e nazionale.

L’incontro con il Ministro Daniela Santanchè, che si terrà al Sorriso Resort di Forio, sarà l’occasione per presentare le campagne realizzate da ENIT per conto del Ministero per promuovere l’interesse dei viaggiatori internazionali verso Ischia, una delle destinazioni turistiche del Golfo di Napoli, duramente colpita dalla frana di Casamicciola dello scorso novembre. Inoltre, sarà un’opportunità per confrontarsi con gli operatori del settore e gli amministratori locali.