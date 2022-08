Il mini boss delle risse d’agosto resta nella struttura detentiva

Paolo Mosè | Prima di lasciare l’isola si è rivolto ad alcuni suoi amici che lo aspettavano all’esterno del commissariato per rassicurarli: «State tranquilli, vado al centro, al massimo fra due giorni sono di nuovo in circolazione a Napoli». E’ quel giovanotto di 17 anni che era diventato un po’ il capobranco di quel gruppo di giovanotti che hanno fatto il bello e il cattivo tempo per diversi giorni nel comune d’Ischia. Mettendo in evidenza una vera e propria violenza nei confronti di tutti coloro che osassero disturbarli o non mostrare accondiscendenza alle loro richieste.

Per la verità a Napoli ci è arrivato, sotto scorta degli agenti della Polizia di Stato diretti dal vicequestore Ciro Re, che lo hanno condotto nel centro di detenzione, ove era stato già qualche tempo fa rinchiuso, perché sospettato di aver commesso numerosi reati. Di cui alcuni molto gravi. Si sospetta che fosse coinvolto in un tentato omicidio, di aver ancora una volta posto in essere tutta una serie di violenze, la cui indole aggressiva si è costantemente appalesata e dimostrata in tutta la sua cruenza nella vacanza “forzata” sull’isola. Il motivo? Perché qualche tempo fa si era allontanato senza essere stato autorizzato dall’autorità giudiziaria dal centro ove era rinchiuso. Dandosi alla pazza gioia e soprattutto decidendo che fosse più giusto trasferirsi sull’isola d’Ischia per una vacanza salutare. Ma non era una scelta dettata dalla voglia di tuffarsi insieme agli amici negli specchi d’acqua che circondano l’isola, ma più un motivo di sicurezza, di previsione per non rischiare di tornare nuovamente nel centro ove era custodito. Sapendo benissimo che le forze dell’ordine lo avrebbero immediatamente ricercato presso la sua residenza abituale o comunque posto sotto stretta sorveglianza il quartiere ove abita. Tenendo sott’occhio gli amici più stretti ed i familiari.

PISTOLE E COLTELLI AI MARONTI

Il gravissimo errore commesso dal diciassettenne è stato quello di voler a tutti i costi emergere, farsi notare. Forse istigato, spinto dagli altri suoi amici ritenuti quelli del gruppo dei “muschilli” che si mostravano in tutta la loro determinazione a notte fonda. Lui e i suoi amici sono stati ritenuti dagli uomini della Polizia di Stato i responsabili maggiori delle risse più cruente che si sono consumate nel capoluogo isolano. In qualche modo hanno esteso il raggio d’azione nella vicina Casamicciola e andando in una serata particolare finanche sulla spiaggia dei Maronti. Non è da escludere che possano essere stati anche loro i protagonisti della scazzottata in località Petrelle. Dove alcuni dei partecipanti avrebbero all’improvviso estratto pistole e coltelli. Da mostrare con compiacimento ai nemici, quelli più determinati e che avanzavano mostrando la volontà di giungere al contatto fisico. E’ chiaro che dinanzi a una pistola e a un coltello ben affilato chi ha intenzioni maldestre ci pensa su due volte prima di accettare lo scontro.

Certo è che non tutte le azioni spericolate e aggressive sono rimaste impunite. Ma bisogna puntualizzare che l’arroganza mostrata prima che venisse trasferito a Napoli per tornare in custodia cautelare, si è sgonfiata del tutto quando la sua previsione di tornare libero in pochi giorni non si è realizzata. E’ rimasto detenuto, ma questa volta con una attenzione maggiore per evitare che potesse nuovamente “evadere” e tornare ad essere un uomo libero a tutti gli effetti. Anche se non ha compiuto la maggiore età. Pur avendo, infatti, 17 anni, già si veste e si comporta come un adulto, come un capobanda, al quale non va giù che altri possano contrapporsi, disobbedire alle sue richieste. Questo modo di fare, dicono i ben informati e anche gli stessi investigatori, è stato già notato dalla malavita organizzata.

Ed alcuni boss del quartiere ove abita, o loro luogotenenti, hanno da ridire sul suo comportamento, perché non rispettoso pedissequamente degli ordini che vengono impartiti dai vertici dell’organizzazione. E questo certamente non è un buon biglietto da visita. Anzi, c’è il rischio che la pazienza dei più grandi malavitosi possa concludersi con una reazione di quelle immaginabili in questo ambiente.

“MUSCHILLI” IN FUGA

Per il momento è in un’area per così dire protetta, ospite dello Stato perché dovrà essere giudicato per gravi crimini. Se dovesse passare la linea dura con una sentenza che richiami la sua totale responsabilità, c’è più di un rischio che possa finire questa volta dritto dritto nel carcere di Nisida. Una struttura detentiva a tutti gli effetti con minori restrizioni rispetto a quelle che vengono applicate nel carcere di Poggioreale, ove vengono rinchiusi i maggiorenni.

Contemporaneamente al fermo del “fuggitivo” diciassettenne, il lavoro della Polizia di Stato è stato di utilità che ha reso difficile la vita di tutti gli altri “muschilli” che accompagnavano il capobranco. Tutti, come abbiamo già scritto, sono stati identificati ad uno ad uno. Dinanzi a una identificazione e una restrizione dei loro comportamenti, i giovanotti in questione a questo punto hanno preferito abbandonare l’isola d’Ischia e fare ritorno nella città capoluogo della regione, per riabbracciare gli altri amici rimasti ad agosto nel quartiere e ricongiungersi con gli altri familiari o parenti. Avendo capito che ormai il comune d’Ischia era terra bruciata per tutti costoro; che alla prima occasione sarebbero stati pizzicati dalla Polizia e molto probabilmente consegnati all’autorità giudiziaria.

LA RISSA ALL’ESTERNO DELLA DISCOTECA

I poliziotti non si sono mai fermati un istante in questi venticinque giorni di agosto. Avendo preso impegno di sconfiggere e rendere la vita difficile a coloro che si sono dimostrati più inclini a combinare una rissa che a divertirsi. Ebbene, la Polizia ha sciolto il nodo della rissa consumata la settimana scorsa all’esterno della discoteca “Il Valentino”, ove nell’occasione uno dei giovani partecipanti si ritrovò ferito alla schiena per un fendente con un coltello sferrato non si sa bene da chi. Sanguinante, veniva dapprima soccorso dagli addetti alla sicurezza del locale una volta riportato all’interno e poi accompagnato in ospedale per le cure del caso. Nell’occasione le immagini non si mostrarono molto nitide durante l’impegno profuso dai tutori dell’ordine che cercavano soprattutto colui che aveva impugnato il coltello per ferire il coetaneo. Un lavoro difficile, dettato dalla presenza di numerosi giovani che si contrapposero per questioni del tutto inutili per alcuni definite futili. Cosa era successo? Durante la serata all’interno del “Valentino” alcuni giovanotti napoletani come al solito si stavano divertendo più del dovuto alzando l’asticella della consumazione e andando oltre il consentito nello sbaragliare la pista da ballo. Creando per gli altri ospiti disagio e soprattutto malumore, perché costoro per mostrare l’arroganza innata crearono una sorta di vuoto intorno a loro. A quel punto intervennero gli addetti alla sicurezza che invitarono i componenti di questo gruppo di scalmanati a raggiungere l’uscita per evitare che si consumassero altri episodi gravi all’interno. Che qualche giorno prima aveva causato un provvedimento del questore con l’imposizione della chiusura del locale per 30 giorni. Provvedimento poi congelato dal presidente della sezione del Tar Campania in attesa che venga fissata l’udienza camerale alla presenza di tutte le parti interessate. E’ in quella data che il collegio giudicante della giustizia amministrativa deciderà se confermare in toto la chiusura di 30 giorni imposta dall’autorità di Polizia o se invece annullarla o modificarla. Salvo che per la data stabilita non giunga un nuovo provvedimento di slittamento della camera di consiglio.

Ebbene, questi ragazzi un po’ esuberanti venivano accompagnati fino all’uscita. E all’esterno chi trovarono? Un nutrito gruppo di ragazzini, probabilmente più scatenati di loro. Moltissimi minorenni accompagnati da qualche maggiorenne. Questi ultimi si rivolsero agli espulsi dalla discoteca con frasi di scherno, vennero presi in giro. Tanto bastò per innescare la scintilla. Lo scontro fisico con la partecipazione di circa cinquanta personaggi, tutti di matrice della terraferma. Se le diedero di santa ragione e in quella occasione si consumò il ferimento.

IMMORTALATO DALLE TELECAMERE

E’ vero che le telecamere di sicurezza non hanno individuato colui che impugnava il coltello, ma hanno consentito di individuare alcuni giovanotti tra i più facinorosi. E tra questi proprio il diciassettenne, che in quella occasione si era reso protagonista di una determinazione tale da indicarlo come un soggetto senza scrupoli. Soprattutto in una immagine che è stata recuperata e sottoposta all’attenzione del pubblico ministero presso il tribunale dei minori. Cosa ha combinato il nostro guappo dell’ultima ora? Avrebbe impugnato due grossi corpi contundenti (si parla di alcuni bastoni di cui non si conoscono esattamente l’utilizzo e la provenienza), che il ragazzo una volta impugnati li ha sferrati contemporaneamente con una violenza tale da colpire il coetaneo ai polpacci. Tale è stata la forza, che il ragazzo è immediatamente crollato a terra. Fortunatamente senza grosse conseguenze fisiche. Questo per descrivere il personaggio che è stato troppo a lungo presente sul territorio del comune d’Ischia, mostrandosi troppo intraprendente e per nulla votato al rispetto della legge e delle persone.

L’escalation è stata sempre di un livello superiore, forse perché gustava di trovarsi in simili situazione ed affrontare il prossimo senza alcuna riverenza e rispetto. Con l’unico di fare del male al prossimo. Per dimostrare a se stesso e a tutti gli altri amici che lo hanno circondato e osannato che lui era il più forte, invincibile e che poteva diventare tra qualche anno un vero e proprio boss. Di sicuro una volta che ritornerà in circolazione raggrupperà nuovamente intorno a sé questi ragazzotti, che anche loro saranno diventati maggiorenni. Per crearsi una piccola organizzazione tutta sua per iniziare a produrre illegalità e a chiedere denaro al prossimo. Come fanno i grandi esponenti dei clan più criminali della città. Salvo che non si intrometta qualche pezzo da novanta a cui non si può chiedere nulla e né si può sgarrare, pena la propria esistenza.