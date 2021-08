Il Metodo Zuffante sbarca ad Ischia per alcuni giorni

Martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre sarà ad Ischia, per la precisione a Forio, ospite di Villa Ravino, Stefano Zuffante, Naturopata figlio dell’ideatore del Metodo Zuffante®, che ha aiutato in tanti anni decine di migliaia di fumatori di tutta Italia a smettere di fumare. Che sia efficace lo possono confermare tanti isolani che nel tempo si sono messi in viaggio per raggiungere Clusone, in provincia di Bergamo, dove ha sede lo studio di Stefano Zuffante.

Emiddio Calise, illustre ischitano fondatore del prestigioso bar, ha lasciato le sue sigarette nello studio del dottor Zuffante, e ha smesso di fumare così 10 anni fa. Anche io anni fa smisi con lui, ma purtroppo non ho seguito la prima regola: “Mai Più Un TIRO”. Dopo qualche anno, infatti, ho fatto la sciocchezza di riprendere in mano la sigaretta e da allora sono di nuovo schiava di questo dannoso ed inutile vizio. Ammiro chi è riuscito a smettere grazie soltanto alla propria forza di volontà; io non ci riesco.

Per questo motivo, trovandomi per tante ragioni nell’impossibilità di andare da lui, gli ho proposto di venire a visitare la nostra splendida isola per una vacanza con la famiglia, dedicando alcuni giorni a noi fumatori, stufi di essere schiavi di una dipendenza che fa così male al nostro corpo, ma anche alle nostre tasche.

Praticamente il dottor Zuffante, stimolando con un raggio infrarosso un punto dell’orecchio, scoperto 43 anni fa dal padre Calogero, fa in modo che il nostro corpo produca immediatamente una grande quantità di endorfine, morfine endogene che danno senso di benessere e di tranquillità, e che aiutano a non sentire i forti sintomi dell’astinenza da nicotina. Quindi il fumatore, che desideri smettere di fumare, e soltanto utilizzando un po’ di buona volontà, é aiutato ad abbandonare la nicotina senza sofferenza.