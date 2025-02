Il messaggio di Occhiuto. Oltre l’amore genitoriale | #4WD

La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio trentenne del senatore Mario Occhiuto, ha scosso profondamente la comunità di Cosenza e l’intero Paese. Francesco, laureato in psicologia, nutriva un profondo desiderio di aiutare chi soffriva, un sogno alimentato dalla sua personale esperienza con il disagio interiore. Come ha condiviso suo padre, “Aveva un solo sogno, un solo progetto: aiutare chi stava male. Perché lui lo sapeva bene cosa significava”. Nonostante la vicinanza della famiglia e il supporto di specialisti, Francesco combatteva in silenzio una battaglia interiore contro pensieri distorsivi che spesso lo assalivano. La sua capacità di mascherare il proprio dolore era tale che, all’esterno, nulla lasciava trasparire il tumulto che viveva dentro di sé. Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti, il giovane ha ceduto a quel dolore invisibile, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.In un toccante messaggio, il senatore Occhiuto ha espresso la sua gratitudine per le numerose manifestazioni di affetto ricevute, sottolineando come queste abbiano contribuito a far sentire la famiglia meno sola in un dolore destinato a non avere fine. Le sue parole riflettono la profondità della perdita e la difficoltà di trovare un senso in una realtà ora sospesa e priva di direzione.Questo drammatico evento pone l’accento sull’importanza cruciale della salute mentale e sulla necessità di una rete di supporto efficace. Occhiuto, attraverso la sua dolorosa esperienza, lancia un appello a tutti i genitori: “Lottate per i vostri figli, ma non fatelo da soli”. Questa esortazione evidenzia la necessità di riconoscere tempestivamente i segnali di disagio nei propri figli e di coinvolgere professionisti e comunità nel percorso di supporto.Spesso, i genitori si trovano di fronte a un dolore che non sanno come affrontare. La fragilità psicologica dei giovani può manifestarsi in modi sottili e difficili da decifrare, e in alcuni casi, il senso di inadeguatezza e solitudine li spinge a chiudersi in se stessi, impedendo a chi li circonda di comprendere l’entità del loro malessere. L’errore più grande che un genitore possa fare è pensare di poter affrontare da solo queste difficoltà, senza un aiuto esterno, riconoscendo invece che l’amore e l’impegno familiare, sebbene essenziali, potrebbero non essere sufficienti ad affrontare problemi così complessi. Collaborare con specialisti, partecipare a gruppi di supporto e creare un ambiente aperto al dialogo sono passi fondamentali per prevenire tragedie simili.Oltre al ruolo della famiglia, è indispensabile che la società nel suo complesso assuma la responsabilità di promuovere una cultura della prevenzione e dell’ascolto. Le istituzioni, le scuole e le associazioni dovrebbero impegnarsi a garantire strumenti e risorse adeguati affinché i giovani possano ricevere il supporto necessario in tempi utili. Investire nella salute mentale significa investire nel futuro delle nuove generazioni.La storia di Francesco ci ricorda che il dolore interiore può essere nascosto dietro sorrisi e apparente normalità. È quindi imperativo promuovere una cultura dell’ascolto attento e dell’intervento precoce, dove il benessere psicologico sia posto al centro dell’attenzione collettiva e prevenga gesti estremi costruendo una rete di protezione efficace per i nostri giovani.Le parole di Mario Occhiuto devono risuonare come un monito per tutti noi. Lottare per i propri figli significa non solo amarli incondizionatamente, ma anche essere disposti a chiedere aiuto quando necessario, anche se costretti ad agire contro la propria natura di genitori amorevoli. Non un segno di debolezza, bensì di responsabilità e consapevolezza.