Il messaggio del vescovo Villano ai sacerdoti: la libertà del servizio e la grazia del cambiamento

Nella sua Lettera pastorale 2025-2026, il vescovo Carlo Villano si rivolge ai sacerdoti con parole che hanno il tono calmo e fermo di chi conosce le fatiche del ministero ma non vuole indulgere alla rassegnazione. Il passaggio dedicato al clero è tra i più umani del documento: non una consegna burocratica di compiti, ma un invito paterno e insieme esigente a ritrovare il senso profondo della vocazione.

Villano riconosce apertamente quanto sia difficile per un prete lasciare la comunità in cui ha speso anni, affetti e energie, per ricominciare altrove. “Comprendo le fatiche – scrive – che possono nascere dalle consuetudini o dall’aver raggiunto in una determinata comunità una situazione di soddisfacente equilibrio.” È un riconoscimento sincero, che rompe la retorica della disponibilità automatica e accende un dialogo realistico: il legame tra un parroco e la sua gente non è solo pastorale, è affettivo, costruito sul quotidiano, sulle confidenze, sulle fragilità condivise.

Eppure, proprio per questo, il vescovo chiede di non fermarsi nel conforto delle abitudini. La vita sacerdotale, scrive, non può ridursi a una quieta amministrazione del già noto: “L’avventura del Vangelo ci chiede di partire, di rimetterci in discussione, di accettare l’invito ad abbracciare la storia di una comunità forse fino a quel momento sconosciuta.” Il verbo “avventura” non è casuale: è la chiave spirituale di un ministero che deve restare aperto al rischio, alla sorpresa, al mistero degli incontri.

Villano parla di libertà interiore, virtù che nasce solo da un amore autentico per la Chiesa. Vivere con serenità gli avvicendamenti, accettare nuovi incarichi o spostamenti, non è un atto di obbedienza cieca ma una forma di maturità spirituale. Significa riconoscere che la comunità non appartiene a nessuno, che il sacerdote è custode e non proprietario del gregge che gli viene affidato. È una libertà che non cancella gli affetti ma li dilata, trasformandoli in disponibilità.

Il messaggio è anche un invito a testimoniare unità: il vescovo ricorda che ogni comunità è parte di una famiglia più grande, quella diocesana, e che i passaggi di consegne, se vissuti nella pace, possono diventare momenti di crescita collettiva. “Non significa sminuire il valore del legame con una comunità particolare – spiega – che va amata come sposa e curata come famiglia propria.” Il prete non è un funzionario che cambia sede, ma un uomo che continua ad amare anche quando lascia, perché l’amore – quello vero – non si misura dal possesso ma dal dono.

In queste righe si avverte il tentativo di ricomporre una frattura silenziosa che spesso attraversa la vita del clero: la tensione tra la fedeltà al luogo e l’obbedienza alla Chiesa, tra il desiderio di stabilità e la necessità di muoversi. Villano non banalizza questa tensione, la assume come parte della condizione umana e spirituale del sacerdote. E invita a viverla non come rinuncia ma come occasione di purificazione e di rinnovamento.

Il suo discorso, pur radicato nella fede, ha anche una valenza profondamente umana: è un elogio della mobilità come forma di crescita. In un tempo in cui le comunità tendono a chiudersi su sé stesse e a difendere il proprio equilibrio, il vescovo propone ai preti di essere i primi a muoversi, a non temere il nuovo, a portare con sé uno sguardo capace di ricominciare.

Così il suo messaggio diventa, in fondo, una lezione di sobrietà e di coraggio. Sobrietà nel non identificarsi con il proprio ruolo o territorio, coraggio nel lasciarsi spingere dall’amore di Cristo “che ci possiede”, come scrive citando San Paolo. È il ritratto di un clero non sedentario ma itinerante, non chiuso ma disponibile, non nostalgico ma aperto al futuro.

Dietro le parole di Villano si intravede una visione di Chiesa in cammino, fatta di sacerdoti che non temono di perdere per poter donare di più. Un invito, in definitiva, a vivere il ministero come pellegrinaggio: con lo zaino leggero, il cuore libero e la certezza che ogni partenza, se vissuta nella fede, non è mai un addio ma l’inizio di una nuova comunione.