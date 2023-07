“Il Messaggero”, l’opera in granito di Nicola Gioba dedicata a Casamicciola

Maria Funiciello | L’emozione che si prova ad avere un’opera del genere davanti agli occhi, a portata di mano, é inspiegabile. Nicola Gioba, scultore dell’isola d’Ischia che ha la sua particolare galleria/laboratorio a Serrara Fontana nel tempo ci ha mostrato le sue innate doti scultoree e comunicative e, con questa immensa scultura, conferma il suo animo nobile e attento.

“Il Messaggero”, questo il titolo dell’opera, é una splendida scultura imponente che ritrae un angelo con le ali spiegate, ma chino su se stesso, con il volto raccolto tra le braccia incrociate sulle gambe. Una posizione che rappresenta sia il raccoglimento che la volontà di spiccare il volo, risorgendo.

Un’opera molto importante, carica di emozioni e di significato, un’opera dedicata ai cittadini di Casamicciola Terme a seguito della tragedia dello scorso Novembre.



Nicola, da dove nasce l’idea di realizzare questa opera?

“Una sera di gennaio sono stato contattato da Sara Castagna, la sorella di una delle vittime. Mi ha chiesto di realizzare una scultura in memoria delle vittime e io ho accettato subito. Ci siamo confrontati sul soggetto e lei mi aveva detto che aveva pensato alle ali un angelo.

L’indomani sono stato sul posto, ho chiamato il mio amico Giovanni che vive proprio lì e volevo vedere con i miei occhi cosa era accaduto. Dalla TV avevo visto alcune immagini, ma di persona ho potuto vedere la devastazione accaduta. Stando lì ho pensato di realizzare un angelo in una posizione diversa. Ho immaginato l’angelo che arriva sul posto e trovando il disastro, non potendo fare più nulla assume una posizione di tristezza, ma al tempo stesso sta per spiccare il volo, per me si simboleggia la resurrezione”.



Hai dato un nome all’opera?

“Sí, l’ho chiamata “Il Messaggero” per il messaggio della Resurrezione e della speranza.”



Una speranza condivisa verso il futuro. Ma raccontaci le fasi che ti hanno portato, materialmente a realizzare questa opera.

“Inizialmente non é stato facile trovare questo blocco di granito. Avevo girato un po’ tutta l’isola e alla fine me lo ha procurato un ragazzo di Buonopane che si chiama Carmine Trofa, detto ‘o crapar.

Lui aveva questo blocco in giardino e sono andato sul posto, l’ho visto e l’ho scelto per realizzare questa opera. All’inizio il blocco era più grande pesava più di trenta quintali. Il camion aveva difficoltà nel trasportarlo. Il giorno dopo io e Carmine lo volevamo riposizionare sul posto e caricarlo sul camion. Dopo tanta fatica lo abbiamo riposizionato e sono ritornato con Daniele, uno dei fratelli della ditta Edil2000 e lo abbiamo portato nel deposito. Lí Riccardo con il sollevatore lo ha posizionato nel luogo di lavoro.

Ho lavorato per circa due mesi per realizzare questa opera, il granito era durissimo ed é stata una bella sfida. Ed ecco il risultato.”



Un risultato bellissimo, che tocca le corde del cuore e dell’anima.

C’é qualcuno da ringraziare per la realizzazione dell’opera?

“Ringrazio la ditta Edil2000 che si é messa a disposizione, Daniele, Riccardo e Nello Di Meglio, mast Aniello. Poi ringrazio Carmine Trofa per il blocco di pietra e Gennaro Trofa per averlo trasportato. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.”



Cosa ti lascia quest’opera?

“Mi lascia un messaggio di Pace e di Rinascita per il popolo di Casamicciola”.



Complimenti a Nicola Gioba, il nostro artista isolano che, con delicatezza emoziona tutti attraverso la sua arte, le sue sculture.

LA VIDEO-INTERVISTA