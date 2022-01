Il mese del Presidente |#4WD

E’ cominciato l’anno nuovo e, con esso, il rituale mese di gennaio. Un mese che quest’anno, pensandoci bene, non è solo il primo dei dodici che si susseguiranno come da copione, ma diventa di fatto il “mese del presidente”, quello che vedrà l’elezione del successore di Sergio Mattarella al Quirinale e che, di qui a poco, creerà non poche fibrillazioni all’interno del quadro politico nazionale.

Con tutto il rispetto per l’uscente, io non ne sono stato particolarmente contento e non lo dico certo per una forma di scarsa riverenza istituzionale, ma anche (e non solo) perché da anni sogno in cuor mio di veder ricoprire il ruolo di prima carica dello Stato da un personaggio eletto dal popolo e libero dagli schemi vetusti, fritti e rifritti che, finora, ne hanno caratterizzato l’elezione.

Lo so! La capacità di coinvolgere e farsi apprezzare da un pubblico d’ogni età non può e non deve essere solo un fatto anagrafico e Papa Wojtyla, tanto per citare una figura di estremo rilievo, ne è stato il più classico degli esempi. Ma il rinnovamento delle istituzioni nel nostro Paese e della fiducia di tutti gli Italiani verso di esse può e deve partire proprio dalla prossima elezione del Presidente della Repubblica, laddove un profilo più giovane e dinamico, nei limiti di quanto previsto dalla Costituzione e dalla necessità di estrema rappresentatività del candidato, farebbe finalmente la differenza.

Bene ha detto Mattarella, nel suo discorso di fine anno, che un Presidente che si rispetti deve “spogliarsi di ogni precedente appartenenza e farsi carico esclusivamente dell’interesse generale, del bene comune come bene di tutti e di ciascuno.” Io non so, in tutta onestà, se il settennato che volge al termine abbia o meno risposto nel migliore dei modi a tali requisiti e soffermarvisi ulteriormente serve a poco. Adesso, però, tocca prender bene la mira per i prossimi sette anni, sperando che il prossimo potremo eleggerlo tutti e non solo gli inquilini delle Camere.