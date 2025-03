Il Mazzella fa bene. Le pagelle di Ischia-Fidelis Andria 1-1

L’Ischia Calcio pareggia la sfida contro la Fidelis Andria e si assicura il terzo risultato utile consecutivo in campionato. La squadra di Antonio Foglia Manzillo ottiene un punto importante per l’obiettivo salvezza e pensa già al prossimo appuntamento stagionale, in trasferta contro il Manfredonia.

Rizzuto 6.5 – Perde l’imbattibilità su una punizione letale calciata da Kragl, che cambia il risultato allo scadere del primo tempo. Sale in cattedra nella ripresa con tre interventi magistrali: il primo sul colpo di testa di Risolo, poco dopo risponde al tentativo di Da Silva. In pieno recupero deve fare gli straordinari sulla girata di Ferrara.

Chiariello 6 – Buona prestazione per il difensore gialloblù, che limita le iniziative di Babaj e compagni. Tuttavia, la gestione del pallone in fase di costruzione è da rivedere, poiché corre un paio di pericoli davanti alla propria area. In copertura regge il confronto con gli avversari e chiude in anticipo, concedendo davvero poco.

Giuseppe Mattera 6.5 – Il migliore del reparto arretrato, si conferma in un periodo di forma strepitoso. Giganteggia su Tedesco, legge in maniera magistrale le intenzioni degli ospiti ed esce anche bene palla al piede dalle retrovie. L’Ischia ritrova maggiore solidità con la difesa a tre e l’esperto centrale isolano sta vivendo una seconda parte di stagione su livelli super.

Pastore 6 – Disputa una prova attenta da braccetto sinistro. Dalle sue parti si aggirano Fantacci e Kragl, ma contrasta senza timore e lascia poco spazio agli spunti dei fantasisti della Fidelis Andria. Nella ripresa ha anche l’occasione per siglare il gol vittoria: tutto solo sul palo lontano, da due passi, manda oltre la traversa e spreca una grande chance.

Colella 6.5 – Alterna giocate spettacolari a qualche errore, mettendo in crisi più volte la retroguardia pugliese. A inizio gara serve un buon pallone a Padulano e, pochi minuti dopo, si rende pericoloso con un colpo di testa che sfiora il bersaglio. A metà primo tempo offre un altro suggerimento per Desiato. Anche nella ripresa è nel vivo del gioco, tra rifiniture e conclusioni (90’ Giovanni Mattera s.v.).

Trofa 6.5 – Instancabile. Non si risparmia mai, rincorre tutti, recupera tantissimi palloni e si propone anche in zona offensiva. Arriva spesso negli ultimi metri e, grazie alla sua caparbietà, avvia l’azione che porta al pareggio. Strappa il pallone agli avversari, si destreggia bene sulla destra e innesca la sponda di Piszczek. Calciatore totale.

Vrdoljak 6.5 – Il suo è un lavoro oscuro, ma fondamentale: si preoccupa principalmente della fase di non possesso, interrompendo le azioni degli uomini di Scaringella. Sui calci piazzati rappresenta un valore aggiunto per l’Ischia, con traiettorie insidiose che mettono in difficoltà la difesa della Fidelis Andria. Strappa ancora un buon voto in pagella.

D’Anna 6.5 – Foglia Manzillo non può rinunciare alla sua energia e applicazione. Parte mezzala, ma deve adattarsi a sinistra dopo l’infortunio di Onda. Corre tantissimo, spende molte energie e non si tira mai indietro, incidendo con la solita quantità. Non riesce a pungere, ma la prestazione è comunque positiva.

Onda s.v. – Si ferma dopo una giocata in ampiezza ed è costretto a uscire per un infortunio muscolare. La sua gara dura poco meno di nove minuti (9’ Desiato 6.5 – Subentra benissimo, prendendo il ruolo di interno di centrocampo a sinistra. Dimostra grande personalità e coraggio, sfiorando la rete in un paio di occasioni).

Padulano 6 – Ritrova la maglia da titolare e approccia bene il match, mettendo in difficoltà Esposito con una conclusione al volo dall’interno dell’area. Con il passare dei minuti, però, cala d’intensità e perde lucidità. Il vero errore arriva nel finale del primo tempo: servito a tu per tu con il portiere, spara a lato con un diagonale e spreca una colossale opportunità per i gialloblù (51’ Talamo 7 – Quindici minuti per lasciare il segno sulla gara. Raccoglie il passaggio di Piszczek, segna il suo decimo gol in campionato e torna a esultare, confermando l’importanza delle gare casalinghe per il suo rendimento stagionale).

Piszczek 6.5 – Ha due occasioni per segnare, ma non riesce a essere cinico. La prestazione, però, è fantastica: nel primo tempo si abbassa per legare il gioco, si muove bene sulla destra e si dimostra anche un ottimo palleggiatore. Innesca Padulano con un filtrante da trequartista e, nella ripresa, serve l’assist a Talamo.

Foglia Manzillo 6.5 – La sosta è stata utile per recuperare energie e infortunati, ma anche per migliorare il gioco. L’Ischia vista contro la Fidelis Andria mostra una notevole crescita sul piano tecnico e disputa una delle migliori gare stagionali. Nonostante le assenze e i cambiamenti tattici dell’ultimo momento, la squadra gioca bene e il pareggio, pur positivo, sta un po’ stretto.