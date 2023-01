Il Mattei riapre, c’è l’ordinanza della Calcaterra

L’ordinanza del Commissario Straordinario n. 01 del 01.01.2023 riguarda la riapertura dell’edificio scolastico IT “E. Mattei” sito alla via Principessa Margherita. La chiusura dell’edificio era stata disposta con l’ordinanza n. 45 del 21/12/2022 e doveva durare fino al 7 gennaio 2023. Dopo aver effettuato dei sopralluoghi il 23 dicembre 2023, il verbale di sopralluogo ha determinato che gli edifici dell’istituto tecnico rientrano nella Zona C, area in cui le condizioni di pericolosità idrogeologica non sono mutate in modo significativo.

Pertanto, è stato possibile riaprire il plesso scolastico, fermi restando l’interdizione del cortile esterno tra la palestra e i locali tecnici e, in caso di allerta arancione, il divieto di svolgimento di attività scolastiche nella palestra e nel corridoio che la collega al corpo centrale del plesso. Inoltre, è stato chiesto al Comune di verificare la regimentazione delle acque degli edifici situati a monte dell’istituto e di predisporre una specifica ordinanza in caso di inadempienze. L’ordinanza del Commissario Straordinario n. 01 del 01.01.2023 stabilisce che l’edificio scolastico IT “E. Mattei” può essere riaperto al pubblico a partire dal 1 gennaio 2023, con le restrizioni sopra indicate.