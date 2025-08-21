Casamicciola TermeIN EVIDENZA

Il Mattei all’avanguardia nell’innovazione digitale, “premiato” dal Ministero. L’Istituto di Casamicciola realizzerà uno dei 54 Campus formativi

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Su 436 candidature, è risultato secondo in Campania. Finanziamento di 750mila euro per il progetto “Ischia Digital Campus: Orizzonti di Futuro per le Nuove Generazioni”. Partner il Liceo “Buchner” e l’I.P.S. “Telese”

La finalità del progetto è creare un polo di eccellenza locale per la formazione, capace di attrarre e trattenere talenti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’isola

La scuola isolana si fregia di un’altra “medaglia” e si conferma come eccellenza. Infatti l’Istituto Tecnico Statale “Enrico Mattei” di Casamicciola Terme è tra le scuole italiane, e seconda in Campania, selezionate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la realizzazione di 54 campus formativi innovativi in tutte le regioni. Come partner, avrà altri due istituti isolani, il Liceo Statale “Giorgio Buchner” e l’I.P.S. “Vincenzo Telese”.

I campus vengono realizzati dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con le Fondazioni ITS Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali, in un’ottica di stretta collaborazione tra mondo della formazione e sistema produttivo. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento della filiera tecnologico-professionale (4+2) e per la costruzione di esperienze didattiche e formative verticali.

A seguito dell’avviso pubblico del 3 giugno 2025, sono state ora diffuse le graduatorie che assegnano a ciascun istituto e al relativo partenariato 750mila euro per la realizzazione di spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di intelligenza artificiale.

ECOSISTEMA DIDATTICO DINAMICO
Il “Mattei” non solo rientra nelle graduatorie, ma svetta tra gli istituti campani. E va tenuto presente che in tutta Italia erano 436 le candidature presentate. Il progetto “Ischia Digital Campus: Orizzonti di Futuro per le Nuove Generazioni” presentato dall’Istituto isolano in qualità di capofila e dai suoi partner ha come obiettivo principale promuovere la trasformazione digitale dell’offerta formativa sull’isola d’Ischia attraverso la creazione di un vero e proprio Campus, preparando gli studenti alle professioni del futuro e riducendo il divario digitale.

Un Campus che però non sarà solo un luogo fisico, ma un ecosistema didattico dinamico e all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza formativa completa e coinvolgente. Attraverso la creazione di ambienti di apprendimento innovativi e laboratori tecnologicamente avanzati nell’Istituto capofila (“Mattei”) e negli Istituti partner (“Buchner” e “Telese”), il progetto mira a fornire agli studenti le competenze digitali avanzate richieste dal mercato del lavoro emergente, coprendo aree come la programmazione, la robotica, l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, la grafica digitale, il web design e l’analisi dei dati. Il Campus sarà il fulcro di questa offerta formativa specializzata.

La finalità del progetto è creare un polo di eccellenza locale per la formazione, capace di attrarre e trattenere talenti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’isola. Obiettivi per la cui realizzazione la scuola è ancora una volta in prima fila.

LA SODDISFAZIONE DEL MINISTRO VALDITARA
Dopo la pubblicazione delle graduatorie il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota in cui ricorda che l’investimento complessivo per i Campus formativi innovativi ammonta a 40,5 milioni di euro, già definito con precedente decreto ministeriale. I 54 progetti selezionati sono stati scelti tra 436 candidature pervenute, «a conferma del grande interesse del sistema scolastico verso le innovazioni promosse dalla filiera tecnologico-professionale».

I nuovi campus sono destinati a coprire le principali filiere strategiche dell’economia nazionale: moda, agroalimentare ed enogastronomia, promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, turismo, meccatronica, nautica e aeronautica, data analysis e cybersecurity, Intelligenza Artificiale generativa e automazione dei processi industriali, costruzioni, biotecnologie, salute e benessere.

Il ministro Giuseppe Valditara in proposito ha dichiarato: «Con i campus formativi costruiamo un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa. Offriamo agli studenti ambienti moderni e dinamici, con tecnologie avanzate e metodologie didattiche innovative, per garantire agli studenti opportunità reali di crescita personale e professionale e per una formazione sempre più vicina alle esigenze dei nostri ragazzi e del Paese».

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos