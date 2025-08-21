Il Mattei all’avanguardia nell’innovazione digitale, “premiato” dal Ministero. L’Istituto di Casamicciola realizzerà uno dei 54 Campus formativi

La finalità del progetto è creare un polo di eccellenza locale per la formazione, capace di attrarre e trattenere talenti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’isola

La scuola isolana si fregia di un’altra “medaglia” e si conferma come eccellenza. Infatti l’Istituto Tecnico Statale “Enrico Mattei” di Casamicciola Terme è tra le scuole italiane, e seconda in Campania, selezionate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la realizzazione di 54 campus formativi innovativi in tutte le regioni. Come partner, avrà altri due istituti isolani, il Liceo Statale “Giorgio Buchner” e l’I.P.S. “Vincenzo Telese”.

I campus vengono realizzati dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con le Fondazioni ITS Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali, in un’ottica di stretta collaborazione tra mondo della formazione e sistema produttivo. L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento della filiera tecnologico-professionale (4+2) e per la costruzione di esperienze didattiche e formative verticali.

A seguito dell’avviso pubblico del 3 giugno 2025, sono state ora diffuse le graduatorie che assegnano a ciascun istituto e al relativo partenariato 750mila euro per la realizzazione di spazi integrati e dinamici, aperti all’apprendimento e alla formazione sul campo, dotati di metodologie didattiche innovative e sistemi avanzati di intelligenza artificiale.

ECOSISTEMA DIDATTICO DINAMICO

Il “Mattei” non solo rientra nelle graduatorie, ma svetta tra gli istituti campani. E va tenuto presente che in tutta Italia erano 436 le candidature presentate. Il progetto “Ischia Digital Campus: Orizzonti di Futuro per le Nuove Generazioni” presentato dall’Istituto isolano in qualità di capofila e dai suoi partner ha come obiettivo principale promuovere la trasformazione digitale dell’offerta formativa sull’isola d’Ischia attraverso la creazione di un vero e proprio Campus, preparando gli studenti alle professioni del futuro e riducendo il divario digitale.

Un Campus che però non sarà solo un luogo fisico, ma un ecosistema didattico dinamico e all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza formativa completa e coinvolgente. Attraverso la creazione di ambienti di apprendimento innovativi e laboratori tecnologicamente avanzati nell’Istituto capofila (“Mattei”) e negli Istituti partner (“Buchner” e “Telese”), il progetto mira a fornire agli studenti le competenze digitali avanzate richieste dal mercato del lavoro emergente, coprendo aree come la programmazione, la robotica, l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, la grafica digitale, il web design e l’analisi dei dati. Il Campus sarà il fulcro di questa offerta formativa specializzata.

La finalità del progetto è creare un polo di eccellenza locale per la formazione, capace di attrarre e trattenere talenti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’isola. Obiettivi per la cui realizzazione la scuola è ancora una volta in prima fila.

LA SODDISFAZIONE DEL MINISTRO VALDITARA

Dopo la pubblicazione delle graduatorie il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota in cui ricorda che l’investimento complessivo per i Campus formativi innovativi ammonta a 40,5 milioni di euro, già definito con precedente decreto ministeriale. I 54 progetti selezionati sono stati scelti tra 436 candidature pervenute, «a conferma del grande interesse del sistema scolastico verso le innovazioni promosse dalla filiera tecnologico-professionale».

I nuovi campus sono destinati a coprire le principali filiere strategiche dell’economia nazionale: moda, agroalimentare ed enogastronomia, promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, turismo, meccatronica, nautica e aeronautica, data analysis e cybersecurity, Intelligenza Artificiale generativa e automazione dei processi industriali, costruzioni, biotecnologie, salute e benessere.

Il ministro Giuseppe Valditara in proposito ha dichiarato: «Con i campus formativi costruiamo un percorso che unisce scuola, ricerca e impresa. Offriamo agli studenti ambienti moderni e dinamici, con tecnologie avanzate e metodologie didattiche innovative, per garantire agli studenti opportunità reali di crescita personale e professionale e per una formazione sempre più vicina alle esigenze dei nostri ragazzi e del Paese».