“Il mare, via dell’incontro e della sperimentazione”: Ischia ospita il grande evento solidale per l’Africa – 1 e 2 giugno 2025

Sotto il titolo evocativo “Il mare, via dell’incontro e della sperimentazione: esperienze e strategie per un futuro possibile”, l’evento del 1 e 2 giugno nasce con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle emergenze sanitarie, sociali ed economiche del continente africano. Il tema del mare è il fil rouge che lega i due giorni: simbolo di scambio, speranza e migrazione, ma anche teatro di drammi e urgenze geopolitiche.

Obiettivo concreto della manifestazione è una raccolta fondi per l’ampliamento del Policlinico “Monseigneur Joseph Germain Martin” a Ngozi, in Burundi, un progetto biennale di grande valore umanitario.

1 Giugno: il Convegno al Museo Diocesano di Ischia

A dare inizio all’iniziativa sarà un convegno ad alto profilo culturale e politico, ospitato nel suggestivo Palazzo Vescovile di Ischia Ponte, con un doppio focus.

Il primo momento, intitolato “Il mare come ponte tra Africa ed Europa”, sarà moderato dall’archeologa Mariangela Catuogno. Interverranno Jean Leonard Touadì, funzionario FAO-ONU, che parlerà del Piano Matte e del ruolo strategico del mare nelle politiche di sviluppo; Firmin Edouard Matoko, candidato Direttore Generale UNESCO per il mandato 2025–2029, con una riflessione sulle industrie culturali e lo sviluppo in Africa; Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia, con un’analisi delle connessioni tra mare, criminalità e traffico di migranti; e Loris Colombo, docente di Architettura, che affronterà il tema delle migrazioni culturali attraverso il mare.

Il secondo momento sarà dedicato ai progetti concreti in corso, con particolare attenzione all’intervento presso il Policlinico di Ngozi in Burundi. Parleranno Celestino Iacono, presidente del Rotary Club Ischia Isola Verde; Antonio Ebreo, medico volontario con esperienza internazionale; Suor Kiraniguye Daphrose, direttrice del Policlinico e madre generale della congregazione “Bene-Mariya”; e Giovanni Galati, medico e docente presso il Campus Bio-Medico di Roma.

La giornata sarà introdotta dai saluti istituzionali del sindaco Vincenzo Ferrandino, del vescovo Carlo Villano, della presidente dell’Associazione IntegrAzione Angela Procaccini e della dirigente scolastica del Liceo G. Buchner, Assunta Barbieri.

2 Giugno: “Arte x l’Africa” – cultura, giovani e solidarietà

Presso il raffinato Relais Corte degli Aragonesi, la seconda giornata si trasforma in un evento culturale multidisciplinare, unendo arte, musica e letteratura in un vero e proprio viaggio nell’anima africana, grazie al contributo creativo di studenti e artisti.

Ad aprire i lavori saranno Angela Procaccini, dirigente scolastico e presidente dell’Associazione IntegrAzione APS; Celestino Iacono, presidente del Rotary Ischia Isola Verde; Assunta Barbieri, dirigente del Liceo Statale Giorgio Buchner di Ischia; e una delegazione del Liceo Artistico Statale di Verona con le professoresse Daniela Bressanelli, Luisa Caccavale e Sabrina Soresini.

La mostra d’arte vedrà esposte opere di Antonio Gargiulo, Dahiana Soledad, Daniela Valentino, Felice Meo, Mila Marianiello e Paolo May. L’allestimento sarà curato dagli studenti del Liceo Artistico Buchner e del Liceo Artistico di Verona, con sottofondo musicale a cura del Liceo Musicale G. Buchner, guidato dai maestri Gianfranco Riccio ed Enrica Di Martino.

Seguiranno letture di poesie africane a cura delle alunne della professoressa Giovanna Tessitore, esecuzioni musicali da parte degli studenti del liceo musicale, la proiezione artistica del video “Il Mare” realizzato da Matteo Maria Mattera, e uno spazio di dialogo con il pubblico. L’artista Felice Meo offrirà un dono simbolico con un breve intervento, seguito da ulteriori esibizioni musicali e dalla performance artistica “D’istanti”, a cura di Michele Monti e Pietro Picardi.

Il gran finale sarà accompagnato da un repertorio musicale conclusivo e dai ringraziamenti finali. Al centro della serata, la raccolta fondi spontanea aperta al pubblico, interamente destinata al progetto sanitario in Burundi.

Firmin Edouard Matoko: il volto dell’Africa che vuole contare

Uno degli ospiti più attesi del convegno è Firmin Edouard Matoko, già Vice Direttore Generale dell’UNESCO per l’Africa Prioritaria. La sua candidatura a Direttore Generale dell’UNESCO per il periodo 2025–2029, presentata dalla Repubblica del Congo, rappresenta una svolta storica per il continente africano. Uomo di cultura e promotore del dialogo interculturale, Matoko incarna i valori alla base di questa manifestazione: costruire ponti tra i popoli attraverso la cultura, l’educazione e la solidarietà.

Un ponte tra continenti, un seme di speranza

L’iniziativa “Arte X l’Africa” non è solo un evento, ma un movimento culturale e umano. Ischia si fa luogo d’incontro e di riflessione, dove le voci del Mediterraneo si fondono con quelle dell’Africa, in un abbraccio artistico e solidale che guarda al futuro. Donare, partecipare, ascoltare: è questa la vera chiamata all’azione.