Il mare salato: il libro che parla anche delle nostre isole

Maria Grazia Costagliola | Nella splendida cornice di uno dei moli del “Marina di Procida” giorni fa è stato presentato il libro “Il mare salato” della Prof. Robera Morosini. Alla presentazione erano presenti numerose persone e il padrone di casa del Marina di Procida Eugenio Michelino.

Dopo una breve intorduzione è stata la stessa professoressa Morosini a ripercorre le tappe del libro e a rappresentarlo ai presenti.

«Il libro prova che il mare Mediterraneo possa essere oggetto di letteratura contrariamente a quanto sembrano credere i Mediterranean Studies. Da studiosa del Trecento, di Dante, Petrarca, Fazio degli Uberti e Boccaccio avevo notato l’interesse e il fascino che questi autori hanno per il Mediterraneo e alcuni anni fa ho cominciato una piccola ricerca sui rapporti tra mare e letteratura attraverso testi e immagini (il libro ha ben 72 illustrazioni a colori), in un contesto geo-politico, come spazio letterario-culturale perché «il Mediterraneo non è solo geografia», come insegna Predrag Matvejevitć al quale ho voluto dedicare il mio saggio.

Ho avvertito fin dall’inizio dei miei studi i limiti dei “Mediterranean studies”, orientati su temi prettamente storici o antropologici o geopolitici o postcoloniali e mai su aspetti o documentazione letteraria. Ma, seguendo alcuni suggerimenti di Pedrag Matvejevitć ho gradualmente elaborato un tipo “archeologia minimalista” che ricava da testi letterarie un mare in cui pulsa non solo la vita dei popoli che vivono sulle sue coste ma degli “individui” che su quelle coste vivono la loro vita nel quotidiano e negli affetti reali che le grandi storie non ci fanno mai vedere. Ho sviluppato per mio conto una serie di studi attenti ai particolari che non si vedono nelle mappe ma che si trovano nei testi letterari, una serie di dettagli che conducono poi nell’insieme a dare un quadro di un “altro” Mediterraneo e di chi lo attraversa, perché tiene conto di ogni viaggio nella sua fenomenologica peculiarità.

L’attenzione si è spostata in superficie, sull’acqua, quindi su questioni di geografia, in un momento in cui è difficile parlare di frontiere e di confini, di centro e di periferia, e di attraversamenti, quindi a di chi ha bagnato i loro piedi in quel mare, di donne e bambini, cristiani e musulmani scambiati come merce in un momento in cui il mercante si confonde con il pirata.

Il Mediterraneo che emerge dai miei studi sui testi del Trecento è un mondo con un linguaggio irripetibile e sempre vario e che trova una funzione multiforme ora descrittiva, ora strutturale, ora può assumere il ruolo di protagonista, ora può avere una funzione di agentività».

Insomma la forma caratterizzante dipende dall’autore e dall’opera e non da categorie culturali. È in ogni caso un Mediterraneo che non è il mare amaro, lo spazio che il cristiano deve evitare perché simbolo delle tentazioni e del passioni del mondo, ma è anche e soprattutto uno spazio realistico che racconta l’industria e la creatività umana, un mondo che esce dal rifugio della terra e inaugura una nuova la civiltà con la scoperta di rotte commerciali un mare ormai demitizzato e quindi liberato dalle sirene e dalle divinità marine. È un Mediterraneo che scopro e illustro studiando le nostre “tre corone” del Trecento. Dante, Petrarca e Boccaccio.

Come si racconta e che ruolo ha il mare nella Commedia di Dante?

L’immaginario del mondo marittimo è dappertutto nella Commedia di Dante e ha un ruolo strutturale all’interno dell’opera, tanto che io lo definisco un poema acquoreo. La definizione farà stupire, ma si ricordi che il poema si apre con un naufragio (“dal pelago alla riva”) e finisce con un’immersion nel “gran mar dell’essere”. Il poema è pieno di immagini marittime e di metafore nautiche, di spazi marcati da punti nautici, dalle colonne d’Ercole al Bosforo. Lo attraversano esploratori come Ulisse e gli Argonauti, e donne come Didone, Isifile ed Europa. Bella l’immagine di Dante pellegrino che dal Paradiso si “affaccia” sul mondo e come un astronauta offre una veduta dall’alto del Mediterraneo occidentale e orientale: dallo stretto di Gibilterra, attraversato dal “suo” Ulisse, alla costa fenicia dell’Asia Minore, il Libano, dove, secondo il mito, Giove sotto forma di toro rapì Europa per portarla a Creta (Par. XXVII).

Come viene rappresentato e cosa significa il mare per Petrarca?

Petrarca fu il solo delle tre corone ad avere un’esperienza diretta del mare. Dante nei giorni passati a Ravenna e in occasione della sua ambasceria a Venezia vide certamente il mare, ma non lo solcò mai neppure per brevi tratti. Boccaccio che ambienta nel mare molti dei suoi racconti, non pare abbia mai avuto esperienza diretta di navigazioni, anche se vivendo a Napoli potrebbe aver avuto l’occasione di qualche “barcheggiata” entro la baia. Petrarca, invece, racconta di ripetute esperienze di navigazione fatte fin dagli anni infantili, da quando dovette seguire il padre nell’esilio in Francia:

Come racconta il mare Boccaccio?

Il mare è presente dappertutto nell’opera di Boccaccio, e a lui dedico il secondo capitolo del libro e l’ho intitolato “l’invenzione dello spazio narrativo della modernità”. E l’ho posto al centro perché si distingua meglio dai suoi due vicini, diversi dal Certaldese ma anche diversi fra di loro. In Boccaccio si vede in modo più concreto il mio modo “geo-critico” di studiare il Mediterraneo.