Il mare dei fondi non bagna tutti i porti

Editoriale | C’è un dato politico che emerge con chiarezza dalla pioggia di fondi che sta ridisegnando il futuro dei porti delle isole del Golfo. Non è solo questione di progetti tecnici o di graduatorie: dietro l’approvazione dei finanziamenti c’è la capacità, o meno, dei sindaci di sapersi muovere dentro i corridoi della politica regionale e nazionale.

Il caso di Forio è emblematico. Il porto riceve risorse importanti non soltanto dal decreto Casa Italia, ma anche da una deliberazione della Regione Campania che ne completa la copertura finanziaria. È il segno di un’interlocuzione politica che funziona, se si considera che il sindaco Stani Verde, pur collocato nel centrodestra, ha trovato ascolto anche a Palazzo Santa Lucia, dove Vincenzo De Luca governa in tutt’altro schieramento. Un risultato che stride con l’incapacità di altri amministratori di “sfondare” presso la Regione.

Diverso è il quadro per Casamicciola, rimasta esclusa dai fondi per le isole minori, nonostante l’autopromozione del suo sindaco. A beneficiare, invece, sono i comuni di Ischia e di Procida. Nel primo caso hanno pesato i rapporti di Enzo Ferrandino con l’assessore regionale Lucia Fortini, mentre nel secondo è stato determinante il posizionamento di Dino Ambrosino, che può contare su una sponda solida negli equilibri politici di De Luca attraverso i nuovi alleati, a partire dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

Quello che emerge è dunque un quadro in cui il finanziamento dei porti non appare solo il risultato di una valutazione tecnica, ma il prodotto di relazioni politiche ben tessute. È qui che si misura la capacità di un sindaco di trasformare la rappresentanza istituzionale in risultati concreti per il territorio.

Ma la riflessione non può fermarsi a questo.

Il rischio è che la qualità dei rapporti politici dei singoli amministratori finisca per pesare più delle reali necessità delle comunità. Così accade che un porto strategico come quello di Casamicciola resti escluso dai fondi, nonostante i bisogni evidenti, mentre altrove si raccolgono risultati grazie a un radicamento politico più efficace. In casi come questi, le scelte e i comportamenti individuali finiscono per penalizzare intere comunità, che si vedono private di risorse preziose proprio quando servirebbero di più.

Il dato politico è chiaro: la capacità di interlocuzione, le alleanze e il posizionamento all’interno degli equilibri regionali e nazionali contano ancora in maniera decisiva. Ed è su questo terreno che si gioca oggi la vera differenza tra chi riesce a portare a casa risultati per il proprio territorio e chi, invece, lascia che i cittadini paghino il prezzo di rapporti mancati o mal gestiti.