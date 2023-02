Il Manzi, tra i World’s Best Award, resterà chiuso! | #4WD

La nostra attentissima Maria Funiciello mi ha segnalato che “Travel + Leisure”, dal giudizio dei cui lettori è scaturito il titolo di “Isola più bella al mondo” per la nostra Ischia, ha inserito il “Terme Manzi Hotel & Spa” nel sondaggio per assegnare i “World’s Best Award 2023”.

Ogni anno la nota testata turistica americana offre infatti ai viaggiatori di tutto il pianeta la possibilità di votare alcuni luoghi definiti speciali attraverso un’accurata selezione. E il “Manzi” è l’unica struttura dell’isola d’Ischia che ha avuto accesso tra quelle prescelte, ottenendo così la chance di giocarsi una partita alla pari con il gotha mondiale dell’ospitalità. Per partecipare al sondaggio, basta collegarsi a tlworldsbest.com/vote e seguire passo passo le indicazioni del sistema.

Sono orgoglioso di questa notizia, perché penso che mia moglie Catrin, che al Manzi ha accettato la sfida di rifondare letteralmente un reparto nella sua qualità di spa manager, abbia dato un contributo fondamentale alla coraggiosa impresa della famiglia Lombardi, che a sua volta aveva riportato alla luce uno dei fiori all’occhiello della nostra ospitalità, chiuso ormai da qualche anno, riproponendosi di continuare a gestirlo e migliorarlo senza badare a spese e distinguendosi per un management sano, affidabile e solvibile.

La frana del 26 novembre, il passaggio di proprietà dalla curatela agli acquirenti e la storia recente hanno al momento tarpato le ali al progetto Manzi targato Lombardi; e con tutta probabilità, il 2023 rappresenterà un altro sgraditissimo anno sabbatico, lasciando chiuso quel cinque stelle che arricchiva alla grande la desolata Piazza Bagni. Ma è chiaro a tutti che l’esperienza dei Lombardi e di tutti quei collaboratori che, come Catrin, hanno dimostrato anche senza un briciolo di programmazione (il Manzi ha aperto il 1 luglio scorso dopo essere affidato in gestione a fine maggio) che impegno, passione e professionalità premiano sempre chi li profonde, non deve andare alle ortiche. Magari… ricevendo anche l’ambito premio di T+L.