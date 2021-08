Il mammasantissima | Dedicato di Gianni Vuoso

Succede sempre così. Quando tocchi un mammasantissima, uno che crede di comprare il mondo con i soldi, suoi o ricevuti, si scatena l’inferno. Il mammasantissima comincia ad agitarsi in modo scomposto, quando sa di essere stato scoperto con le mani nella marmellata. Se poi ha le spalle coperte da qualcuno che si trova nella stanza dei bottoni, fa di tutto per usare il potere di cui dispone, per poter essere un gran bugiardo senza alcun rischio.

O addirittura, per costringere a ritornare sui propri passi, anche chi, spontaneamente e forse ingenuamente, ritiene doveroso rispettare le regole e rispettare il diritto del cittadino che chiede solo di sapere, di vederci chiaro, di capire cosa davvero succederà intorno a sé, nel paese in cui vive.

Parliamo di un “diritto del cittadino”, sacrosanto, inviolabile. Non dello “sfizio” che questo stesso cittadino vuole togliersi nel vedersi citato sulla prima pagina di un giornale. Si tratta di un “diritto” e non della voglia di fare una polemica che diventa di “bassissima lega” quando vede da protagonista, il mammasantissima in questione. Si tratta del diritto di avere un paese vivibile, perché non vuole vivere in un eterno cantiere. Ed è dimostrato dal fatto che questi cittadini hanno più volte sollecitato la chiusura del cantiere, attraverso interventi sui giornali locali, sulle televisioni locali, regionali e nazionali. Per un semplice motivo: perché il paese non può continuare a tenersi il morto in caso, o se volete, la frittata in padella visto che la frittata è stata fatta nel silenzio di tanti.

Basta. Il mammasantissima rischia di usare un comportamento da cialtrone quando accusa gli altri di non permettergli di arrivare al fondo del barattolo di marmellata. Sa bene che non è così. E allora perché non comportarsi da uomo? Perché non scegliere la strada più scorrevole? perché non dire con chiarezza che nell’introdurre le dita nel barattolo, ha fatto scivolare a terra un dito e mezzo di marmellata?

A quel punto si potrebbe anche decidere il da farsi, pulire e chiudere la questione. Magari di comune accordo, con i suoi… santi in paradiso che una volta per tutte, potrebbero mettere da parte la boria, la presunzione e l’arroganza per mettersi dalla parte del cittadino, anche di quelli che hanno sempre taciuto, tacciono e continueranno a tacere o belare come gregge immune da ogni senso critico.