Il livello della politica a Ischia è questo: selfie e storie

Gianluca Trani e Antonio Mazzella, che si accapigliano per i nomi da proporre a Enzo Ferrandino, fingono di andare d’accordo e, con l’atteggiamento bambinesco che ormai contraddistingue i due consiglieri comunali, invece di dare risposte serie al territorio, dopo il caffettino mattutino alla “Stuzzicheria”, hanno pensato bene di irridere le cronache de “Il Dispari” con la storia Instagram che vedete.

Quando si dice che la “pazziella” è finita in mano ai “bambenielli”, non è solo un modo di dire: è la fotografia perfetta della realtà politica che dovrebbe guidare il Comune di Ischia dopo Enzo Ferrandino.

Chi spera in soluzioni concrete ai problemi del paese, chi invoca visioni programmatiche e sogna un’amministrazione seria e improntata alla probità, dovrà rassegnarsi alla delusione: il dopo Ferrandino, in questa maggioranza, è fatto solo di selfie e storie.

Come ricorda il sindaco Peppe Brandi, a galla viene sempre fuori tutto. E tra ciò che galleggia, molti pensano di essere “portogalli”. La realtà, purtroppo, è ben altra…