Il Lille pareggia in casa Borussia, a Dortmund finisce 1-1

DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Termina 1-1 la sfida tra, match di andata degli ottavi di finale di. Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che vanno avanti con un gol tutto di talento di(22′). Nella seconda frazione la formazione disi abbassa troppo e subisce il gioco di qualità del, che al 68′ trova il pareggio consu invito di. Secondi 45 minuti di spessore del canadese classe 2000, che nella sessione estiva di calciomercato sarà uno degli obiettivi dei top club. Nel complesso buona prestazione del Lille, che ora può credere nella qualificazione ai quarti di finale con la sfida di ritorno in casa il 12 marzo.

Primo squillo al 10′ del Borussia Dortmund sull’asse Gittens-Guirassy. L’inglese serve in area il suo centravanti, che da pochi metri non riesce a centrare lo specchio anche grazie alla buona copertura di Alexsandro. Dopo un’ottima prima metà di primo tempo difensiva del Lille, i padroni di casa passano in vantaggio al 22′ su calcio d’angolo. Ryerson batte il corner e la retroguardia dei francesi libera sui piedi di Adeyemi, che trova un gran sinistro in contro balzo che lascia fermo Chevalier e firma l’1-0 del Dortmund. Gialloneri pericolosi al 33′. Riconquista alta di Brandt, che serve un’interessante palla al limite dell’area, ma non trova nessun compagno a rimorchio per ribadire in rete.

Al 38′ altra occasione da gol per la formazione di Kovac. Incursione di Schlotterbeck, che arriva ai venti metri e tenta la conclusione di destro sfiorando il palo alla destra di Chevalier. In chiusura di prima frazione Gross trova il raddoppio, ma il centrocampista tedesco è in fuorigioco sulla sponda di Can su angolo di Ryerson. Nella ripresa si prova ad accendere David. Al 53′ serpentina in area del canadese, che viene murato da Svensson al momento della battuta a rete.

Dortmund troppo passivo e al 68′ arriva il pari del Lille. Can in ritardo su David, il canadese si gira in un fazzoletto e imbuca per Haraldsson che non sbaglia tutto solo davanti a Kobel. All’81’ brutto intervento di Andrè Gomes, subentrato da pochi minuti per Mukau, su Svensson, poi costretto a uscire. Silent check per un potenziale cartellino rosso per il portoghese, ma per il Var non c’è niente. Ritmi bassi e tante interruzioni nel finale per un 1-1 che lascia il sorriso più al Lille che al Dortmund in vista del ritorno.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).