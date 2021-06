Il legame tra economia sostenibile ed e-commerce

La sostenibilità dei processi produttivi finalmente sta prendendo il sopravvento. Ovunque si guardi, ci sono suggerimenti e consigli su come vivere uno stile di vita più eco-compatibile e più sostenibile mentre ci si prende cura del nostro pianeta. Le stime relative al consumo delle risorse sul nostro pianeta sono preoccupanti e soprattutto gli Stati Uniti da diversi anni guidano la rivoluzione green, con qualche battuta d’arresto durante gli ultimi anni. La nuova linea politica americana però, oggi come non mai, è in prima linea nella promozione della green devolution.

In un mondo dominato dal consumismo e dal bisogno immediato di soddisfazione dell’acquirente, fare acquisti in piccole attività indipendenti è importante per noi per prosperare nell’economia della sostenibilità. Le aziende indipendenti sono gestite da persone connesse con la propria comunità, portano benefici in termini economici e di innovazione tecnologica e culturale. In contrapposizione ai grandi conglomerati industriali fatti da azionisti e i consigli di amministrazione, le piccole imprese giocano un ruolo significativo sui territori promuovendone lo sviluppo e la conservazione economica e sociale.

L’importanza dello shopping nelle piccole imprese per un’economia sostenibile

Fare acquisti nelle piccole imprese ha un impatto maggiore sulla economia delle comunità locali, quando acquistiamo da una piccola attività (principalmente indipendente) nella nostra zona, i soldi tornano alla comunità per pagare scuole, parchi e sicurezza nel nostro quartiere.

In altri termini comprare locale significa aiutare la nostra comunità a prosperare. Stiamo supportando un imprenditore locale, un’azienda a conduzione familiare, artisti locali e molto altro ancora. Le piccole imprese non solo hanno pezzi unici che non troveremo da nessun’altra parte, in genere coloro che gestiscono queste attività sono appassionati dei loro prodotti ed esprimono nei loro prodotti il mondo delle loro esperienze.

Le piccole imprese non solo pagano le tasse agli enti locali che possono quindi finanziare progetti territoriali, ma forniscono posti di lavoro che a loro volta creano un’economia locale sana e stabile. Molte piccole imprese supportano enti di beneficenza locali e quando acquistiamo da un’impresa locale indipendente, stiamo inconsapevolmente contribuendo ad aumentare le donazioni di beneficenza a cause importanti nella nostra zona. E’ un concetto circolare che facilita e aiuta tutti all’interno dell’area geografica di appartenenza.

Come funziona nel dettaglio l’economia sostenibile

Rendere efficace un modello di economia volta agli acquisti sostenibili può avere una ricaduta positiva sul nostro territorio, con quella che viene definita filiera corta solidale.

Questo tipo di sistema potrebbe sembrare irrilevante ma se applicato in larga scala in un conglomerato urbano di media grandezza possiamo osservare un impatto positivo sull’ambiente.

Un altro aspetto importante è che la maggior parte dei negozi locali che visitiamo sono raggiungibili a piedi, quindi si elimina l’impatto ambientale riducendo l’inquinamento atmosferico e il traffico tutto in una volta. Oltre a questo il cibo che acquistiamo da un rivenditore locale ha probabilmente più sostanze nutritive e molto meno imballaggi, quindi meno plastica.

Vogliamo che le comunità in cui viviamo prosperino, che la qualità delle nostre strade e delle scuole migliori e che la società si preoccupi dell’importanza della sostenibilità: dobbiamo fare acquisti nelle piccole imprese nell’economia della sostenibilità.

Grazie al marketplace online è possibile stabilire una strategia efficace per il nostro settore specifico nel campo dell’e-commerce. Un portale come Mooza capace di fare rete e collegare diversi artigiani consente di accrescere la loro visibilità, è il sistema ad oggi più affidabile per trovare il target di clienti specifici a cui rivolgersi. La maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale del consumismo moderno sta cambiando il modo di comportarsi dei consumatori. Questo vale sia per le piccole realtà emergenti, sia per le aziende con lavoratori dipendenti, le quali non avranno altra scelta che diventare sostenibili per prosperare in un futuro imminente.