Il lavoro nobilita… la donna | #4WD

La storia di Francesca, l’archeologa di ventinove anni risultata tra i dodici laureati presenti su milleduecento vincitori del concorso per i nuovi netturbini ASIA a Napoli, la dice lunga sulla capacità delle nuove generazioni di prendere coscienza, a differenza dei loro genitori, della difficile realtà sociale in cui vivono e delle conseguenti, enormi barriere esistenti tra loro e un’occupazione all’altezza delle aspettative dei singoli, al punto da cogliere al volo un’opportunità che in altri tempi non avrebbero minimamente tenuto in considerazione.

Ma l’esempio di Francesca appare particolarmente importante e distintivo nell’epoca in cui l’Italia intera, ma in particolare da Roma in giù, discute e contesta la scelta del Governo Meloni di ridimensionare sensibilmente l’elargizione del reddito di cittadinanza. La differenza, per l’appunto, sta tra chi decide che un lavoro come l’operatore ecologico conferisca adeguata dignità anche ad una laureata a pieni voti che magari, dopo aver svolto il proprio turno di ramazza o dietro un fetido compattatore o al verde pubblico, può tornare a casa e dedicarsi a continuare gli studi che ama in barba ai suoi quasi sei lustri d’età, anziché reclamare la perdita della propria dignità e dei propri diritti rispetto al rischio di perdere il sussidio di Stato senza per questo degnarsi di cercare o accettare un impiego in uno dei tantissimi settori che, tuttora, necessitano di personale come l’acqua nel deserto.

Sicuramente è tutt’altro che facile reperire spazio sufficiente per i tantissimi giovani disoccupati italiani, laureati e non; così come convincere buona parte di loro che, se fortunati (o forse raccomandati?) come Francesca, anche il gilet arancione di un ruolo in cui -peraltro- rivendicare in modo serio pari opportunità dei maschietti può essere accettabile di questi tempi anziché cercar fortuna lontano da casa. Incoraggiante, in ogni caso, che tanti esponenti delle nostre nuove generazioni abbiano cominciato a scorciarsi le maniche e, come Francesca, a sporcarsi le mani, anziché rendersi eterni bamboccioni.