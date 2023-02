Il lavoro che ti cambia  | #4WD

“Lavorare meno, lavorare meglio” è una scelta di vita che con mio fratello Tony, diversi anni fa, abbiamo adottato in seno alla nostra azienda. Non si tratta di semplice “pancia piena” (magari lo fosse…) ma di una vera e propria scelta di vita che, col passare degli anni, diventa un atto dovuto ai propri cari e nondimeno a sé stessi.

Quest’anno, dopo averlo creato e affidato in gestione sin dal 2016, abbiamo deciso di occuparci in proprio del bed and breakfast ricavato da parte della nostra abitazione padronale, quella in cui siamo cresciuti con gli esempi preziosi dei nostri nonni, zii materni e, naturalmente, dei nostri genitori. E da ieri ho pubblicato un annuncio per la ricerca di una figura polivalente che si occupi della quotidianità della struttura a tutto tondo, escluso il booking.

Ebbene, tra i tantissimi profili già pervenuti ho notato tante persone, di cui alcune anche un po’ più avanti negli anni rispetto a un semplice millennial, alla ricerca sì di un impiego per migliorare il proprio ménage, ma spesso anche di un’inversione di rotta rispetto al proprio lavoro precedente, disponibili a guadagnare meno ma nel contempo ad abbassare notevolmente la soglia dello stress provocato da turni infernali e da datori di lavoro sempre più esigenti.

Molte di queste persone vantano curriculum invidiabili nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, con importanti qualifiche già acquisite in contesti di assoluta eccellenza, ma si sono dimostrate disposte a “declassarsi” (espressione, questa, usata testualmente da una di loro) pur di misurarsi in un contesto più a misura d’uomo e dal contatto col pubblico più selezionato e tutt’altro che massivo.

Sono convinto, dopo quest’esperienza cominciata da appena ventiquattr’ore, che un atteggiamento del genere non sia frutto esclusivo di una tendenza da reddito di cittadinanza in via d’estinzione, ma anche di una preziosa presa di coscienza che nel giro di poco tempo potrebbe migliorare, disimbarbarendolo un po’, il nostro contesto sociale finora destinato ad una pericolosa deriva.