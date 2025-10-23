Il Lacco si ferma a Scampia: Stella Rossa più concreta

Brutta sconfitta per il Lacco Ameno, che sul campo del “Landieri” di Scampia incappa nella prima battuta d’arresto del suo campionato. La Stella Rossa Duemilasei si impone 2-1 al termine di una gara combattuta, decisa da episodi e da un pizzico di cinismo in più da parte dei padroni di casa.

L’inizio è incoraggiante per i ragazzi di mister Saurino, che provano a tenere il possesso e a imporre il proprio gioco, ma qualche leggerezza in fase di costruzione apre spazi pericolosi che la Stella Rossa sfrutta con prontezza, trovando il gol del vantaggio intorno alla mezz’ora. Il Lacco non si scompone e, allo scadere del primo tempo, trova il pareggio con Raia, bravo a inserirsi in area e a colpire di testa su calcio d’angolo.

Nell’intervallo, la sensazione è quella di una partita ancora apertissima, ma la ripresa parte nel peggiore dei modi per i rossoneri. Dopo appena due minuti, i napoletani puniscono in contropiede e tornano avanti nel punteggio. Da quel momento il Lacco Ameno prova a reagire, ma la manovra si fa confusa e il pallone pesa sempre di più.

Nel finale, la grande occasione per il pareggio capita sui piedi di Pitone: sugli sviluppi di un corner, Riccio fa la sponda perfetta ma il giovane attaccante, a due passi dalla porta, non trova la deviazione vincente. È l’ultimo sussulto di una gara che si chiude con il successo della Stella Rossa e con l’amarezza dei lacchesi, costretti a rientrare a mani vuote.

Una sconfitta che pesa, ma che non cancella quanto di buono visto nelle prime uscite stagionali. Servirà maggiore lucidità nei momenti chiave, soprattutto lontano dal “Patalano”, per continuare a crescere e restare nei piani alti del girone C di Prima Categoria.

Stella Rossa 2

Lacco Ameno 1

STELLA ROSSA DUEMILASEI: Manca, Iuliano, Ciotola, Merola, Palmieri, Alteiro, Nocerino, D’Aria, Senese, Lombardi, Murasso. A disposizione: Tizzani, Del Gaudio, Guadagno, Crasta, Figliolia, De Luca, Di Tommaso, Trinchillo, Nani. Allenatore: Visciano Fabio Maria.

LACCO AMENO 2013: Di Meglio, Iacono, Vitiello, Buono, Tedesco, Di Meglio (A.), Cantelli, Boria, Raia, Pesce, Migliaccio. A disposizione: Castaldo, Pilato, Spennato, Montanino, Pitone, Beye, Monti, Riccio, Iovene. Allenatore: Ciro Saurino

Arbitro: Sagliocca Antonio (Castellammare di Stabia)

Reti: 20’pt Murasso (SR); 45’ Raia (L); 7’st F. Nocerino (SR)