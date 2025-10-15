Il Lacco Ameno vola in vetta: Pesce su rigore stende la K-Team Casalnuovo

Lacco Ameno-Casalnuovo 1-0

1a Categoria | Girone C | 3a Giornata

Un’altra prova di maturità per il Lacco Ameno, che batte la K-Team Casalnuovo 1-0 e conquista il primo posto in classifica a quota 7 punti dopo tre giornate in coabitazione con Sanità United 2019 e Mariglianese Calcio.

La squadra di Ciro Saurino e del presidente Castagna conferma la crescita mostrata nelle prime uscite e si impone al “Vincenzo Patalano” con una partita fatta di equilibrio, compattezza e freddezza nei momenti decisivi.

Nel primo tempo i rossoneri controllano il gioco e costruiscono la prima vera occasione al 30’, quando Raia si trova a tu per tu con il portiere ospite ma non riesce a superarlo. Dall’altra parte il Casalnuovo si affida alle ripartenze, ma la difesa isolana regge senza sbandare.

Nella ripresa Saurino muove la panchina: al 4’ entra Cantelli per Riccio, al 20’ dentro Pitone al posto di Migliaccio, e il ritmo cambia. Il Lacco cresce e al 33’ arriva l’episodio che decide la gara. Fallo in area, rigore sacrosanto, e dal dischetto Luca Pesce non sbaglia: portiere da una parte e palla dall’altra per l’1-0.

Nel finale, la K-Team prova ad aumentare la pressione ma resta in dieci al 44’ per un brutto fallo a gioco fermo di De Micco su Pitone. Al 45’ Cantelli sfiora il raddoppio con un diagonale mancino fuori di un soffio. Dopo sette minuti di recupero l’arbitro Pasquale Di Costanzo di Ercolano fischia la fine.

Il Lacco Ameno può esultare per un successo pieno di significato: una vittoria che vale il primato e rafforza la convinzione di poter recitare un ruolo da protagonista.

IL TABELLINO

LACCO AMENO 2013: Di Meglio M; Iacono, Vitello, Tedesco, Di Meglio A, Raia, Riccio (4’ st Cantelli), Migliaccio (20’ st Pitone), Pesce (35’ st Iovene), Raia (43’ st Montanino), Matese.

A disposizione: Porto, Castaldi, Castagna CG, Morgera. Allenatore: Saurino.

K-TEAM CASALNUOVO: Allocca; Dello Iacono , Acerrano, Russo, Giunta, Famminano, Mancieri, Andolfo, Nebbioso, Falcone, De Micco. A disposizione: Kozak, Caputo, Minichino, Baratti, De Simone, Romano , Capuano, Lombardi, Addeo.

Allenatore: Cuomo.

Arbitro: Pasquale Di Costanzo di Ercolano.

Reti:: 33’ st Pesce (rig.).