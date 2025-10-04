Il Lacco Ameno conquista la prima vittoria stagionale, 2-0 al Real San Giovanni

Seconda giornata di campionato e primi tre punti per il Lacco Ameno, che dopo il pareggio per 1-1 all’esordio contro la Virtus Volla trova subito la strada del successo. Sul campo del Real San Giovanni la squadra di Ciro Saurino si è schierata con un classico 4-4-2 ordinato ed efficace, capace di imbrigliare gli avversari e colpire al momento giusto. Il finale ha premiato i lacchesi con un netto 2-0, firmato nella ripresa da Pesce e Raia, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0.

La partita si è sbloccata subito in avvio di secondo tempo, quando un retropassaggio sbagliato della retroguardia di casa ha spalancato la porta a Luca Pesce, abile a insaccare per lo 0-1. Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio di Antonio Raia, bravo a finalizzare e a dare respiro alla squadra.

Nel prosieguo, lo stesso Raia ha fatto tremare la traversa con un tiro dai trenta metri che si è stampato sul palo, mentre nel recupero è stato il portiere Mario Di Meglio a salvare il risultato con una parata decisiva, deviando in angolo un tiro angolatissimo.

Dalla panchina, nel secondo tempo, al 27’ è entrato Castagna per Riccio e al 40’ Agnese ha sostituito Pesce.

Con questa vittoria il Lacco Ameno non solo si porta a quota quattro punti, ma dimostra di avere già una propria identità tattica. La compattezza del 4-4-2 e la concretezza dei suoi interpreti hanno fatto la differenza contro un Real San Giovanni ordinato nel primo tempo ma punito dagli errori nella ripresa.

REAL SAN GIOVANNI – ASD LACCO AMENO 2013 0-2

REAL SAN GIOVANNI

Moro, Viola, Del Prete, Vitale, Capasso, Silvestre, Pezzullo, Bernardo, Castaldo, Consolazio, Ausilio. A disposizione: Di Lillo, Gondola, Landolfo, Lupoli, Pezzella, Montesano, Russo, Ristotaro, Silvestre, Saviano, Cristallo. Allenatore: Nicola Blocco

ASD LACCO AMENO 2013

Di Meglio, Iacono, Vitiello, Buono, Tedesco, Di Meglio, Raia, Boria, Riccio, Pesce, Migliaccio. A disposizione: Castaldi, Iacono, Porto, Monti, Agnese, Cerciello, Shullazi, Giovannelli, Castagna. Allenatore: Ciro Saurino

Marcatori:

1’st Pesce (L); 9’st Raia