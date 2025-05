Il guscio di Enzo | #4WD

Ci avviciniamo all’estate e così come ho già avuto modo di scrivere all’esito della nuova ordinanza relativa alle ztl del Comune di Ischia, la predisposizione del territorio ad affrontare la crescente mole di traffico e l’aumento delle presenze turistiche è praticamente nulla. Si insiste con questa inspiegabile persistente apertura del varco tra il platano e il municipio, con ogni conseguente disagio derivante dal doppio senso di marcia, dalla larghezza dei veicoli rispetto a quella della strada (specie in corrispondenza delle unità navali della Guardia Costiera) e dagli sbarchi sempre più frequenti. A Ischia Ponte, i turisti che vogliono pranzare o comunque consumare all’esterno dei locali della zona sono considerati di serie B, perché a partire dalle 13.00 e dopo le 21.00, a differenza della Riva Destra, scatta l’assalto alla diligenza di tutti quelli che nel centro storico ci vanno solo ed esclusivamente motorizzati, magari attendendo l’ora X creando la solita, immancabile fila all’angolo tra Via Sogliuzzo, Via Pontano e Via Antonio De Luca.

E a proposito della “mia” via Antonio De Luca, mi sembra inutile dirVi che con i primi eventi in zona, anche se per ora prevalentemente religiosi, si è cominciato a ripetere il problema del parcheggio selvaggio dei motorini in ogni dove di quella stradina dimenticata dal sindaco e dai suoi pizzardoni, non da Dio. Ricorderete che a più riprese ho chiesto e sollecitato l’adozione di adeguati dissuasori, affinché quella “terra di nessuno” potesse conservare, al pari di altre, almeno i requisiti di sicurezza per i suoi residenti, prim’ancora che un minimo di decoro e ordine pubblico. Ma al momento, anche quest’anno persistono i gigli “raccomandati” davanti palazzo D’Ambra, i paletti d’acciaio all’angolo della vecchia fontana, totalmente inutili come quelli davanti al punto di affissione pubblica dei manifesti, diventati immediatamente punto di legatura dei lucchetti di tante bici elettriche.Invivibile, ormai da anni, è via Alfredo De Luca, dove forse solo il futuro parcheggio-hub del palasport può rappresentare la speranza di poterne snellire un flusso veicolare degno delle più affollate metropoli italiane nelle ore di punta, in particolare (ma non solo, s’intenda) all’uscita della scuola Marconi. Per non parlare dell’imbuto ai Pilastri, che specie col maltempo crea file enormi in entrambe le direzioni che arrivano tanto alla Piripissa quanto alla Molara. Anche lì, oltre i buoni propositi dell’annuncio di un’ulteriore rotonda intorno al vivaio di Teresa Guarracino, non si hanno notizie certe e tempi di cantierabilità.

E allora, caro Enzo, la domanda sorge spontanea: quando deciderai di uscire dal tuo comodo ma dannosissimo guscio istituzionale? Magari anche solo per fare due passi tra le strade del centro — rigorosamente a piedi, s’intende, specie ora che sei tornato decisamente in forma — tra le strade del centro, così da renderti conto che Ischia non è un plastico da osservare dall’alto e gli Ischitani -almeno non tutti- non meritano di essere trattati come pecore al pascolo, ma sono parte di un paese che chiede risposte concrete e soluzioni non più rimandabili. O dobbiamo immaginare che l’estate, oltre al traffico e al caos, porti anche una nuova forma di mimetizzazione politica? Capisco che sei ormai agli sgoccioli di questo ultimo mandato, ma continuare a tenere i remi in barca e proseguire così sfacciatamente con certi dispettucci da servetta… anche no. Che ne dici?In attesa di segnali, non resta che affidarci al santo patrono, il nostro San Giovan Giuseppe della Croce, sperando che almeno Lui riesca a metterci lo zampino e illuminarti. O, quantomeno, provare a farci sorridere in mezzo a questo desolante silenzio condito da tanta indifferenza ed incapacità amministrativa.