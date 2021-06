Il gruppo di Caruso contro l’ordinanza commissariale che impone il silenzio

L’ordinanza di sospensione delle attività edilizie e dell’utilizzo di macchine ed attrezzature rumorose appena emessa dal commissario prefettizio dott.ssa Sabrina D’Angeli sembra destinata a suscitare polemiche e fa registrare già una prima reazione negativa. Questo provvedimento infatti non piace agli ex amministratori.

In particolare all’ex sindaco Rosario Caruso, Irene Iacono e tutto il gruppo che faceva capo al primo cittadino uscente. La ritengono infatti troppo penalizzante per diverse categorie di cittadini e dunque da modificare, proprio per tutelare queste particolari situazioni. I motivi li spiega lo stesso Caruso, che illustra anche l’iniziativa adottata: «Stiamo stilando un documento da protocollare al Comune per chiedere al Commissario Prefettizio di rettificare l’emanata ordinanza perchè il testo attuale arreca danni a molteplici categorie: gli imprenditori edili, i loro dipendenti e le attività connesse in quanto dal 1 agosto al 15 settembre non è consentita attività di ristrutturazione su tutto il territorio comunale; le attività ricettive in quanto non è consentito, a prescindere dall’orario, utilizzare macchine o attrezzature che emettono rumore.

Giusto regolamentare gli orari delle emissioni sonore ma eccessivo vietare la musica, sempre; le famiglie che nella zona alta di S. Angelo vogliono utilizzare motozappe o tagliaerba o simili per coltivare, tale utilizzo è infatti vietato dal 10 giugno al 30 settembre; i cittadini che intendono utilizzare i bonus di ristrutturazione, efficientamento energetico e sismico. Il divieto imposto comporterà un rallentamento di lavori che hanno scadenze prefissate per l’ottenimento dei benefici previsti».

Caruso confida in un celere accoglimento della richiesta sottoscritta in qualità di amministratori uscenti da tutto il suo gruppo. Vedremo come intenderà procedere il commissario.