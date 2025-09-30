Il gregge e l’informazione: riflessioni dopo la manifestazione di Ischia

Non mi ha disturbato più di tanto vedere che a Ischia hanno sfilato in mille per la Palestina. È legittimo, in una società democratica, manifestare il proprio pensiero, qualunque esso sia. Non è il numero dei partecipanti a crearmi disagio, né il fatto che abbiano deciso di schierarsi da una parte piuttosto che dall’altra.

Quello che mi lascia perplesso, e che mi fa riflettere, è un altro aspetto: provate a chiedere a molti di loro perché hanno partecipato, quali sono state le motivazioni profonde che li hanno spinti a scendere in piazza. Scoprirete che spesso le risposte sono vaghe, approssimative, piene di frasi fatte e slogan ripetuti senza piena consapevolezza. In altre parole, ci si unisce al corteo non tanto per convinzione, quanto per seguire il flusso del gruppo, per sentirsi parte di un gregge. Perché è più facile rendersi pecora e assecondare il mainstream piuttosto che approfondire, dire la propria e, magari, venire escluso, emarginato, talvolta addirittura oltraggiato.

Ed è proprio qui che si rivela uno dei mali più insidiosi della nostra epoca: l’informazione. Non l’informazione in quanto tale, ma quella che viene filtrata, semplificata, resa parziale dai grandi media. Un’informazione che raramente si propone di raccontare i fatti in maniera oggettiva e completa, preferendo invece alimentare narrazioni che polarizzano, che dividono, che rafforzano un pregiudizio piuttosto che offrire gli strumenti per farsi un’idea propria.

Così, quando c’è una manifestazione pro-Palestina, tutti i giornali, i telegiornali, i siti web la riportano con grande enfasi.

Si contano i partecipanti, si descrivono i cartelli, si dà voce agli organizzatori. È giusto che se ne parli, certo. Ma quanti media dedicano la stessa attenzione alle manifestazioni a favore di Israele? Quanti raccontano, con lo stesso livello di dettaglio, ad esempio, la grande marcia che si è svolta a Londra in solidarietà con lo Stato ebraico? Pochissimi. Ed è questa disparità che crea distorsione, che fa sì che l’opinione pubblica abbia un’immagine falsata della realtà. Proprio come in campagna elettorale, quando si cerca di manipolare il risultato con opinioni discutibili, interviste pilotate e sondaggi manipolati, se non del tutto fasulli.

L’informazione selettiva è pericolosa perché non mente apertamente, ma sceglie cosa mostrare e cosa tacere. E nel silenzio si nasconde la più grande manipolazione. Se una parte del conflitto riceve più spazio e l’altra quasi sparisce, non è forse naturale che tanti cittadini, quando decidono di partecipare a una manifestazione, lo facciano senza reale consapevolezza, guidati da ciò che hanno assorbito passivamente? È naturale, ma non giustificabile.

Siamo arrivati a un punto in cui non basta più leggere o guardare le notizie: bisogna interpretarle, confrontarle, metterle in discussione. La responsabilità individuale è quella di informarsi in modo critico, di cercare più fonti, di non fermarsi al titolo o all’immagine che i media scelgono per noi. Perché se deleghiamo la nostra opinione a ciò che viene raccontato – e solo a quello – diventiamo inevitabilmente parte di quel gregge che marcia senza sapere davvero perché.

E allora non è la manifestazione di Ischia a preoccuparmi. È la superficialità che la accompagna. È la mancanza di domande vere, di analisi, di desiderio di capire la complessità di un conflitto che dura da decenni e che non può essere ridotto a un cartello con uno slogan. È il conformismo che spaventa, perché alimentato da un sistema mediatico che non ci invita a pensare, ma solo a schierarci.

Finché non pretenderemo più equilibrio, più trasparenza, più onestà intellettuale da chi ci informa, continueremo ad assistere a piazze piene di persone che gridano senza davvero sapere cosa stanno gridando.

E io, francamente, non temo le grida in piazza, ma il silenzio della conoscenza e della storia.