Il “grazie” al Rizzoli da tutta la famiglia del caro Giovan Giuseppe Federico

Spesso abbiamo sentito parlare male del nostro Ospedale “Rizzoli” e del personale che in esso vi opera. Abbiamo ascoltato critiche, a volte giuste e a volte ingenerose. Ma la realtà è che sono tanti i medici e gli infermieri che compiono bene e con amore il proprio compito,non come un mestiere ma come una missione vera e propria. Ne abbiamo avuto prova in un momento difficilissimo per la nostra famiglia: gli ultimi giorni di vita del nostro caro marito e papà Giovan Giuseppe, che ci ha lasciati per il Cielo pochi giorni fa.

Siamo stati testimoni della vicinanza, dell’umanità, della professionalità di tutto il personale medico e paramedico del reparto di medicina e mai dimenticheremo le cure le attenzioni a lui rivolte fino all’ultimo istante di vita e la delicatezza e la premura avuta nei nostri confronti cercando di starci vicino in ogni modo e in ogni momento.

Un grazie particolare anche a don Antonio Mazzella per aver amministrato i sacramenti al nostro caro Giovan Giuseppe e per esserci stato vicino costantemente. Abbiamo vissuto un momento di dolore ma ricolmi di tanto affetto e di vera fede. Non dimenticheremo mai la bellezza di quanto abbiamo ricevuto. Grazie!

Un ringraziamento di vero cuore va anche al nostro amico e Sacerdote Don Pasquale Mattera per aver accompagnato nella preghiera e nell’ ultimo saluto il nostro caro Giovan Giuseppe